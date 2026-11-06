Destaques UAI Dia de Sorte 1341 • Sexta-feira, 06/11. Ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou em R$ 3,2 milhões. Confira as dezenas sorteadas, o Mês da Sorte e o rateio completo. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29.

Mês da Sorte: Maio.

2 7 acertos: nenhuma aposta ganhadora. Prêmio acumulado em R$ 3,2 milhões.

3 6 acertos: 110 apostas ganhadoras, com R$ 2.043,43 para cada uma.

4 5 acertos: 3.335 apostas ganhadoras, com R$ 25,00 para cada uma.

5 4 acertos: 34.778 apostas ganhadoras, com R$ 5,00 para cada uma.

6 Mês da Sorte: 89.807 apostas ganhadoras, com R$ 2,50 para cada uma.

O Dia de Sorte 1341 foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2,8 milhões. O concurso anterior, 1340, terminou sem ganhador na faixa principal, mesmo após o sorteio das dezenas 04, 06, 07, 08, 12, 21 e 31, com Dezembro como Mês da Sorte.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1341

14 – 17 – 20 – 25 – 05 – 29 – 22

Mês da Sorte: MAIO

Resultado do Dia de Sorte 1341: resultado, sete dezenas, Mês da Sorte e rateio de sexta (06/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3,2 milhões;

6 acertos: 110 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.043,43;

5 acertos: 3.335 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 34.778 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 89.807 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Histórico recente do Dia de Sorte

1340 (05/11/2026): 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 21 – 31 | Mês da Sorte: Dezembro — acumulou

1339 (04/11/2026): 08 – 13 – 15 – 24 – 25 – 26 – 31 | Mês da Sorte: Dezembro — acumulou

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês da Sorte: Novembro — acumulou

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês da Sorte: Novembro — acumulou

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês da Sorte: Janeiro — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 13/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.e?

Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 1341.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.