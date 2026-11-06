Destaques UAI Lotomania 2996 • 06/11. Ninguém acertou as 20 dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 4 milhões. Confira os números sorteados e o rateio completo, incluindo a faixa de zero acerto. 1 20 dezenas sorteadas: 11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95.

2 20 acertos: nenhuma aposta ganhadora. Prêmio acumulado em R$ 4 milhões.

3 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, com R$ 77.782,85 para cada uma.

4 18 acertos: 48 apostas ganhadoras, com R$ 3.038,40 para cada uma.

5 17 acertos: 451 apostas ganhadoras, com R$ 323,37 para cada uma.

6 16 acertos: 2.921 apostas ganhadoras, com R$ 49,92 para cada uma.

7 15 acertos: 12.949 apostas ganhadoras, com R$ 11,26 para cada uma.

8 0 acertos: nenhuma aposta ganhadora.

O concurso 2996 da Lotomania foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa do prêmio principal era de R$ 3,2 milhões. A modalidade tem uma faixa exclusiva para apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas, além das premiações por acertos.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2996

95 – 11 – 76 – 34 – 36 – 92 – 13 – 25 – 63 – 29 – 35 – 16 – 93 – 77 – 40 – 83 – 39 – 49 – 66 – 90

Resultado da Lotomania 2996: resultado, 20 dezenas sorteadas e rateio do prêmio de R$ 3,2 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotomania acumulou?

A Lotomania acumulou?

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 4 milhões;

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 77.782,85;

18 acertos: 48 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.038,40;

17 acertos: 451 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 323,37;

16 acertos: 2.921 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 49,92;

15 acertos: 12.949 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 11,26;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

Histórico recente da Lotomania

2995 (04/11/2026): 04 – 12 – 19 – 20 – 23 – 26 – 31 – 33 – 40 – 49 – 51 – 58 – 61 – 66 – 68 – 74 – 75 – 83 – 85 – 92 — acumulou

2994 (30/10/2026): 03 – 04 – 05 – 07 – 13 – 14 – 18 – 22 – 32 – 34 – 43 – 50 – 52 – 58 – 73 – 75 – 84 – 85 – 87 – 90 — acumulou

2993 (28/10/2026): 00 – 04 – 09 – 15 – 16 – 21 – 26 – 40 – 46 – 53 – 60 – 71 – 72 – 76 – 82 – 86 – 87 – 93 – 96 – 98 — acumulou

2992 (26/10/2026): 03 – 05 – 07 – 15 – 22 – 23 – 24 – 36 – 37 – 39 – 42 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 69 – 74 – 83 – 90 — acumulou

2991 (23/10/2026): 05 – 08 – 16 – 20 – 29 – 33 – 36 – 40 – 43 – 48 – 50 – 55 – 62 – 66 – 67 – 70 – 72 – 85 – 96 – 99 — 1 ganhadora (Aracaju/SE — R$ 1.005.301,46)

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

É verdade que posso ganhar sem acertar nada?

Sim — a faixa de 0 acertos existe só na Lotomania.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 10/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.