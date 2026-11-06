Destaques UAI Dupla Sena 3029, de sexta-feira (06/11): ninguém acertou as seis dezenas no primeiro sorteio, e o prêmio principal acumulou em R$ 11,6 milhões. No segundo sorteio, uma aposta acertou os seis números e recebeu R$ 121.252,46. 1 Dezenas do 1º sorteio: 10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46.

2 Dezenas do 2º sorteio: 10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41. Rateio do 1º sorteio 3 6 acertos: nenhuma aposta ganhadora. Prêmio acumulado em R$ 11,6 milhões.

4 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, com R$ 5.249,02 para cada uma.

5 4 acertos: 1.064 apostas ganhadoras, com R$ 118,39 para cada uma.

6 3 acertos: 20.738 apostas ganhadoras, com R$ 3,03 para cada uma. Rateio do 2º sorteio 7 6 acertos: 1 aposta ganhadora, com prêmio de R$ 121.252,46.

8 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, com R$ 2.543,76 para cada uma.

9 4 acertos: 1.073 apostas ganhadoras, com R$ 117,40 para cada uma.

10 3 acertos: 20.614 apostas ganhadoras, com R$ 3,05 para cada uma.

A Dupla Sena 3029 foi realizada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 11,3 milhões. A modalidade realiza dois sorteios por concurso, e a faixa principal seguia acumulada havia mais de dois meses, segundo o histórico apresentado para a edição.

Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3029

1º Sorteio: 10 – 20 – 35 – 46 – 33 – 19

2º Sorteio: 10 – 41 – 25 – 38 – 22 – 12

Resultado da Dupla Sena 3029: resultado dos dois sorteios, números e rateio de sexta (06/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena acumulou?

1º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 11,6 milhões;

5 acertos: 21 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5.249,02;

4 acertos: 1.064 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 118,39;

3 acertos: 20.738 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,03.

2º sorteio:

6 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 121.252,46;

5 acertos: 39 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.543,76;

4 acertos: 1.073 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 117,40;

3 acertos: 20.614 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,05;

Histórico recente da Dupla Sena

3028 (04/11/2026): 1º sorteio: 02 – 04 – 30 – 39 – 42 – 49 | 2º sorteio: 08 – 09 – 10 – 18 – 27 – 50 — acumulou

3027 (30/10/2026): 1º sorteio: 05 – 10 – 22 – 27 – 31 – 33 | 2º sorteio: 01 – 04 – 24 – 36 – 38 – 50 — acumulou

3026 (28/10/2026): 1º sorteio: 05 – 22 – 30 – 31 – 42 – 49 | 2º sorteio: 35 – 38 – 39 – 43 – 47 – 49 — acumulou

3025 (26/10/2026): 1º sorteio: 03 – 10 – 29 – 32 – 36 – 41 | 2º sorteio: 04 – 05 – 22 – 29 – 40 – 43 — acumulou

3024 (23/10/2026): 1º sorteio: 11 – 18 – 19 – 40 – 42 – 44 | 2º sorteio: 04 – 07 – 16 – 18 – 24 – 39 — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 10/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.