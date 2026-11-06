Destaques UAI Super Sete 919, de sexta-feira (06/11): ninguém acertou os sete números, e o prêmio principal acumulou em R$ 250 mil para o próximo concurso. 1 Números por coluna: 3 – 1 – 9 – 5 – 4 – 2 – 2.

2 7 acertos: nenhuma aposta ganhadora. Prêmio acumulado em R$ 250 mil.

3 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 8.140,81 para cada uma.

4 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, com R$ 1.292,19 para cada uma.

5 4 acertos: 358 apostas ganhadoras, com R$ 64,97 para cada uma.

6 3 acertos: 3.111 apostas ganhadoras, com R$ 6,00 para cada uma.

O concurso 919 da Super Sete foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 200 mil, após o concurso 918 terminar sem acertador das sete colunas. No histórico da modalidade, o concurso 917 pagou R$ 12.771.709,59 a uma aposta de Deodápolis (MS).

Números sorteados por coluna — Super Sete 919

3 – 1 – 9 – 5 – 4 – 2 – 2

Resultado da Super Sete 919: resultado das sete colunas, ganhadores e rateio de sexta (06/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Super Sete acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 250 mil;

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8.140,81;

5 acertos: 18 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.292,19;

4 acertos: 358 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 64,97;

3 acertos: 3.111 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Histórico recente da Super Sete

918 (04/11/2026): C1: 0 | C2: 5 | C3: 0 | C4: 6 | C5: 1 | C6: 4 | C7: 1 — acumulou

917 (30/10/2026): C1: 1 | C2: 9 | C3: 2 | C4: 9 | C5: 4 | C6: 6 | C7: 5 — 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59)

916 (28/10/2026): C1: 0 | C2: 8 | C3: 9 | C4: 0 | C5: 2 | C6: 5 | C7: 1 — acumulou

915 (26/10/2026): C1: 8 | C2: 7 | C3: 8 | C4: 7 | C5: 2 | C6: 0 | C7: 4 — acumulou

914 (23/10/2026): C1: 2 | C2: 6 | C3: 0 | C4: 0 | C5: 8 | C6: 2 | C7: 1 — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 11/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.