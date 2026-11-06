Destaques
Super Sete 919, de sexta-feira (06/11): ninguém acertou os sete números, e o prêmio principal acumulou em R$ 250 mil para o próximo concurso.
- 1 Números por coluna: 3 – 1 – 9 – 5 – 4 – 2 – 2.
- 2 7 acertos: nenhuma aposta ganhadora. Prêmio acumulado em R$ 250 mil.
- 3 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 8.140,81 para cada uma.
- 4 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, com R$ 1.292,19 para cada uma.
- 5 4 acertos: 358 apostas ganhadoras, com R$ 64,97 para cada uma.
- 6 3 acertos: 3.111 apostas ganhadoras, com R$ 6,00 para cada uma.
O concurso 919 da Super Sete foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 200 mil, após o concurso 918 terminar sem acertador das sete colunas. No histórico da modalidade, o concurso 917 pagou R$ 12.771.709,59 a uma aposta de Deodápolis (MS).
Números sorteados por coluna — Super Sete 919
3 – 1 – 9 – 5 – 4 – 2 – 2
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Super Sete acumulou?
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 250 mil;
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8.140,81;
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.292,19;
- 4 acertos: 358 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 64,97;
- 3 acertos: 3.111 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Histórico recente da Super Sete
- 918 (04/11/2026): C1: 0 | C2: 5 | C3: 0 | C4: 6 | C5: 1 | C6: 4 | C7: 1 — acumulou
- 917 (30/10/2026): C1: 1 | C2: 9 | C3: 2 | C4: 9 | C5: 4 | C6: 6 | C7: 5 — 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59)
- 916 (28/10/2026): C1: 0 | C2: 8 | C3: 9 | C4: 0 | C5: 2 | C6: 5 | C7: 1 — acumulou
- 915 (26/10/2026): C1: 8 | C2: 7 | C3: 8 | C4: 7 | C5: 2 | C6: 0 | C7: 4 — acumulou
- 914 (23/10/2026): C1: 2 | C2: 6 | C3: 0 | C4: 0 | C5: 8 | C6: 2 | C7: 1 — acumulou
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira, 11/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.