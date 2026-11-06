Resultado +Milionária UAI +Milionária 405 (06/11): ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos. O prêmio principal acumulou em R$ 113 milhões. Dezenas: 01 – 15 – 21 – 32 – 34 – 41

Trevos: 3 e 4 Rateio do concurso Faixa Ganhadores Prêmio 6 + 2 trevos Ninguém acertou 6 + 1 ou 0 trevos Ninguém acertou 5 + 2 trevos Ninguém acertou 5 + 1 ou 0 trevos 15 R$ 25.004,05 4 + 2 trevos 61 R$ 2.026,98 4 + 1 ou 0 trevos 935 R$ 132,24 3 + 2 trevos 1.330 R$ 50,00 3 + 1 trevo 9.946 R$ 24,00 2 + 2 trevos 10.063 R$ 12,00 2 + 1 trevo 72.911 R$ 6,00

A +Milionária 405 foi realizada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 112 milhões. Este foi o segundo concurso do novo calendário da modalidade, que passou a prever sorteios às quartas e sextas-feiras, em substituição às extrações de domingo.

Dezenas e trevos sorteados — +Milionária 405

32 – 15 – 41 – 01 – 21 – 34

Trevos: 3 e 4

Resultado da +Milionária 405: resultado, seis dezenas, dois trevos e rateio do prêmio de R$ 112 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 113 milhões;

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;

5 acertos + 2 trevos: não houve aposta ganhadora;

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 15 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25.004,05;

4 acertos + 2 trevos: 61 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.026,98;

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 935 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 132,24;

3 acertos + 2 trevos: 1.330 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;

3 acertos + 1 trevo: 9.946 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;

2 acertos + 2 trevos: 10.063 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

2 acertos + 1 trevo: 72.911 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Histórico recente da +Milionária

404 (04/11/2026): 07 – 15 – 29 – 30 – 33 – 39 | Trevos: 1 e 3 — acumulou

403 (30/10/2026): 16 – 20 – 21 – 29 – 41 – 50 | Trevos: 1 e 6 — acumulou

402 (29/10/2026): 06 – 07 – 13 – 35 – 36 – 43 | Trevos: 3 e 5 — acumulou

401 (24/10/2026): 12 – 14 – 20 – 26 – 30 – 44 | Trevos: 1 e 4 — acumulou

400 (21/10/2026): 03 – 06 – 22 – 28 – 29 – 48 | Trevos: 2 e 3 — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que o sorteio é na sexta?

A +Milionária passou a sortear às quartas e sextas a partir de novembro de 2026.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 11/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.