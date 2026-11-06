Destaques
Mega-Sena 3082, de sexta-feira (06/11): ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 60 milhões para o próximo concurso.
- 1 Dezenas sorteadas: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.
- 2 6 acertos: nenhuma aposta ganhadora. O prêmio acumulou em R$ 60 milhões.
- 3 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, com R$ 20.116,27 para cada uma.
- 4 4 acertos: 4.527 apostas ganhadoras, com R$ 514,19 para cada uma.
- 5 Próximo concurso: Mega-Sena 3083 — domingo (08/11), às 21h.
O concurso 3082 da Mega-Sena foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa para a faixa principal era de R$ 55 milhões. A edição ocorreu em uma semana com calendário excepcional por causa do feriado de Finados: o concurso anterior foi deslocado para quarta-feira (04/11), e a programação regular será retomada no domingo (08/11).
Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3082
24 – 38 – 04 – 16 – 23 – 44
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena acumulou?
No entanto, ninguém levou a faixa principal e o valor acumulou em R$ 60 milhões.
- 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 20.116,27
- 4 acertos: 4.527 apostas ganhadoras, R$ 514,19
Histórico recente da Mega-Sena
- 3081 (04/11/2026): 10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59 — acumulou
- 3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou
- 3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou
- 3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 — 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)
- 3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo sorteio é o 3083 e ele acontece no domingo, dia 08/11 — retorno ao calendário regular (terças, quintas e domingos). O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — informação aguardando confirmação oficial.
A Mega-Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — informação aguardando confirmação oficial.
Por que o sorteio foi na sexta?
O feriado de Finados (02/11) deslocou o calendário: teve sorteio na quarta (04/11) e a quinta ficou sem extração — a sexta absorveu o concurso.
Quando é o próximo sorteio?
Domingo, 08/11, às 21h — retorno ao calendário regular.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.