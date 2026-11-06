Destaques UAI Mega-Sena 3082, de sexta-feira (06/11): ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 60 milhões para o próximo concurso. 1 Dezenas sorteadas: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.

2 6 acertos: nenhuma aposta ganhadora. O prêmio acumulou em R$ 60 milhões.

3 5 acertos: 81 apostas ganhadoras, com R$ 20.116,27 para cada uma.

4 4 acertos: 4.527 apostas ganhadoras, com R$ 514,19 para cada uma.

5 Próximo concurso: Mega-Sena 3083 — domingo (08/11), às 21h.

O concurso 3082 da Mega-Sena foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa para a faixa principal era de R$ 55 milhões. A edição ocorreu em uma semana com calendário excepcional por causa do feriado de Finados: o concurso anterior foi deslocado para quarta-feira (04/11), e a programação regular será retomada no domingo (08/11).

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3082

24 – 38 – 04 – 16 – 23 – 44

Resultado da Mega-Sena 3082: resultado, dezenas sorteadas e rateio do prêmio de R$ 55 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

No entanto, ninguém levou a faixa principal e o valor acumulou em R$ 60 milhões.

5 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 20.116,27

81 apostas ganhadoras, R$ 20.116,27 4 acertos: 4.527 apostas ganhadoras, R$ 514,19

Histórico recente da Mega-Sena

3081 (04/11/2026): 10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59 — acumulou

3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 — 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3083 e ele acontece no domingo, dia 08/11 — retorno ao calendário regular (terças, quintas e domingos). O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — informação aguardando confirmação oficial.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — informação aguardando confirmação oficial.

Por que o sorteio foi na sexta?

O feriado de Finados (02/11) deslocou o calendário: teve sorteio na quarta (04/11) e a quinta ficou sem extração — a sexta absorveu o concurso.

Quando é o próximo sorteio?

Domingo, 08/11, às 21h — retorno ao calendário regular.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.