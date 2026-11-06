Destaques UAI Lotofácil 3823 • Sexta-feira, 06/11. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber R$ 976.316,42. Confira os números sorteados e a divisão dos prêmios por faixa. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

2 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 976.316,42 para cada uma.

3 14 acertos: 140 apostas ganhadoras, com R$ 2.924,45 para cada uma.

4 13 acertos: 5.639 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 para cada uma.

5 12 acertos: 81.952 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 para cada uma.

6 11 acertos: 490.644 apostas ganhadoras, com R$ 7,00 para cada uma.

O concurso 3823 da Lotofácil foi realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões. Na edição anterior, três apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram a premiação principal de R$ 5 milhões, recebendo R$ 1.433.853,15 cada.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3823

10 – 22 – 20 – 23 – 03 – 21 – 18 – 24 – 17 – 11 – 07 – 15 – 06 – 08 – 16

Resultado da Lotofácil 3823: veja as 15 dezenas sorteadas, ganhadores e rateio de sexta (06/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 976.316,42;

14 acertos: 140 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.924,45;

13 acertos: 5.639 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;

12 acertos: 81.952 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;

11 acertos: 490.644 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.

Histórico recente da Lotofácil

3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 — 3 ganhadores (São Gabriel/RS e São Paulo/SP — R$ 1.433.853,15 cada)

3821 (04/11/2026): 01 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 — acumulou

3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)

3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou

3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 — 2 ganhadores

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando é o próximo sorteio?

Sábado, 07/11, às 11h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.