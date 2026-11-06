Destaques UAI Quina 7161 • Sexta-feira, 06/11. Nenhuma aposta acertou os cinco números e o prêmio acumulou. Confira as dezenas sorteadas, o número de ganhadores e os valores pagos em cada faixa. 1 Dezenas sorteadas: 48 – 53 – 68 – 71 – 79.

2 Quina (5 acertos): nenhuma aposta ganhadora. Prêmio acumulado em R$ 2,1 milhões.

3 Quadra (4 acertos): 19 apostas ganhadoras, com R$ 15.954,49 para cada uma.

4 Terno (3 acertos): 1.670 apostas ganhadoras, com R$ 172,87 para cada uma.

5 Duque (2 acertos): 45.744 apostas ganhadoras, com R$ 6,31 para cada uma.

A Quina 7161 foi realizada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 1,3 milhão, depois de o concurso 7160 terminar sem acertador da faixa principal. Na edição 7159, uma aposta de Arapongas (PR) havia levado sozinha R$ 11.825.641,07.

Dezenas sorteadas — Quina 7161

79 – 71 – 53 – 48 – 68

Resultado da Quina 7161: resultado de sexta (06/11), números sorteados e rateio da premiação

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 2,1 milhões;

4 acertos: 19 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 15.954,49;

3 acertos: 1.670 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 172,87;

2 acertos: 45.744 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6,31.

Histórico recente da Quina

7160 (05/11/2026): 05 – 18 – 29 – 33 – 63 — acumulou

7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 — 1 ganhador (Arapongas/PR — R$ 11.825.641,07)

7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 — acumulou

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou

7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quando é o próximo sorteio?

Sábado, 07/11, às 11h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.