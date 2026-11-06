Destaques UAI Dia de Sorte 1341 • 06/11 • R$ 2,8 milhões estimados. Veja o histórico recente, entenda o Mês da Sorte e confira o horário da extração. 1 R$ 2,8 milhões acumulados — concurso 1340 de quinta (05/11) acumulou: dezenas 04–06–07–08–12–21–31, Mês Dezembro

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Quem acertar o Mês da Sorte ganha R$ 2,50 fixos — independente dos demais acertos

O Dia de Sorte 1341 tem prêmio estimado em R$ 2,8 milhões e será realizado nesta sexta-feira (06/11), às 21h. O concurso 1340, de quinta (05/11), terminou sem ganhador na faixa principal, após o sorteio das dezenas 04, 06, 07, 08, 12, 21 e 31, com Dezembro como Mês da Sorte.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 2,8 milhões estimados

6 acertos: valor rateado

5 acertos: R$ 25,00

4 acertos: R$ 5,00

Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos

Últimos concursos do Dia de Sorte

1340 (05/11/2026): 04 – 06 – 07 – 08 – 12 – 21 – 31 | Mês: Dezembro — acumulou

1339 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] | Mês: [A CONFIRMAR] —

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro acumulou ou ganhador

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1341?

R$ 2,8 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 13/11, às 21h — concurso 1342.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.

ximo sorteio após hoje?

Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 1341.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.