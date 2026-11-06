Destaques UAI Lotofácil 3823 • 06/11 • R$ 2 milhões estimados. O concurso anterior teve três apostas vencedoras; veja como participar e acompanhar o sorteio. 1 R$ 2 milhões em disputa — prêmio zerado após três apostas levarem R$ 1.433.853,15 cada no concurso 3822 de quinta (05/11)

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

A Lotofácil 3823 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor voltou ao patamar inicial depois que três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3822 e receberam R$ 1.433.853,15 cada.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

15 acertos: R$ 2 milhões estimados

14 acertos: valor rateado

13 acertos: R$ 35,00

12 acertos: R$ 14,00

11 acertos: R$ 7,00

Últimos concursos da Lotofácil

3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 ✅ 3 ganhadores (São Gabriel/RS, São Paulo/SP físico e São Paulo/SP digital — R$ 1.433.853,15 cada)

3821 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — resultado e situação do prêmio [A CONFIRMAR]

3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)

3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou

3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3823?

R$ 2 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Sábado, 07/11, às 11h — concurso 3824.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.