Destaques UAI Quina 7161 • 06/11 • Prêmio estimado de R$ 1,3 milhão. Confira horário do sorteio, regras de participação e os números do concurso anterior. 1 Prêmio acumulado: R$ 1,3 milhão estimado — situação do concurso 7160 [A CONFIRMAR]

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

A Quina 7161 está programada para esta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa informada para o prêmio principal é de R$ 1,3 milhão. No concurso 7160, realizado na quinta-feira (05/11), saíram as dezenas 05, 18, 29, 33 e 63.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): R$ 1,3 milhão estimado

4 acertos (quadra): valor rateado

3 acertos (terno): valor rateado

2 acertos (duque): valor rateado

Últimos concursos da Quina

7160 (05/11/2026): 05 – 18 – 29 – 33 – 63 — situação da faixa principal [A CONFIRMAR]

7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 ✅ 1 ganhador (Arapongas/PR — R$ 11.825.641,07)

7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 resultado

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou

7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7161?

R$ 1,3 milhão estimado com o resultado do 7160 de quinta.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Sábado, 07/11, às 11h — concurso 7162.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.