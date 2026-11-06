Destaques UAI Lotomania 2996 • 06/11 • R$ 3,2 milhões estimados. A modalidade também tem uma faixa de premiação para apostas com zero acertos. 1 R$ 3,2 milhões em disputa — prêmio cresceu após os concursos 2995 e 2994 acumularem

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Faixa exclusiva: quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas também concorre a prêmio

A Lotomania 2996 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 3,2 milhões. A modalidade tem uma particularidade entre as loterias da Caixa: além das faixas tradicionais, também premia apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 do volante. A Caixa sorteia 20 dezenas. A aposta custa R$ 3,00. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

20 acertos: R$ 3,2 milhões estimados

19 acertos: valor rateado

18 acertos: valor rateado

17 acertos: valor rateado

16 acertos: valor rateado

15 acertos: valor rateado

0 acertos: valor rateado (faixa exclusiva)

Últimos concursos da Lotomania

2995 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — resultado [A CONFIRMAR]

2994 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — resultado [A CONFIRMAR]

2993 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — resultado [A CONFIRMAR]

2991 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 1 ganhadora (Aracaju/SE digital — R$ 1.005.301,46)

2989 (19/10/2026): 06–25–26–32–45–46–49–50–51–53–58–62–74–77–85–90–91–92–96–99 ✅ R$ 13.862.738,85

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2996?

R$ 3,2 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

É verdade que posso ganhar sem acertar nada?

Sim — a faixa de 0 acertos existe só na Lotomania.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 10/11, às 21h — concurso 2997.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.