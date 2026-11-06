Destaques
Lotomania 2996 • 06/11 • R$ 3,2 milhões estimados. A modalidade também tem uma faixa de premiação para apostas com zero acertos.
- 1 R$ 3,2 milhões em disputa — prêmio cresceu após os concursos 2995 e 2994 acumularem
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3 Faixa exclusiva: quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas também concorre a prêmio
A Lotomania 2996 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 3,2 milhões. A modalidade tem uma particularidade entre as loterias da Caixa: além das faixas tradicionais, também premia apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 do volante. A Caixa sorteia 20 dezenas. A aposta custa R$ 3,00. Aposte até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 20 acertos: R$ 3,2 milhões estimados
- 19 acertos: valor rateado
- 18 acertos: valor rateado
- 17 acertos: valor rateado
- 16 acertos: valor rateado
- 15 acertos: valor rateado
- 0 acertos: valor rateado (faixa exclusiva)
Últimos concursos da Lotomania
- 2995 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — resultado [A CONFIRMAR]
- 2994 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — resultado [A CONFIRMAR]
- 2993 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — resultado [A CONFIRMAR]
- 2991 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 1 ganhadora (Aracaju/SE digital — R$ 1.005.301,46)
- 2989 (19/10/2026): 06–25–26–32–45–46–49–50–51–53–58–62–74–77–85–90–91–92–96–99 ✅ R$ 13.862.738,85
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotomania 2996?
R$ 3,2 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.
É verdade que posso ganhar sem acertar nada?
Sim — a faixa de 0 acertos existe só na Lotomania.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta sexta-feira.
Quando é o próximo sorteio?
Segunda-feira, 10/11, às 21h — concurso 2997.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.