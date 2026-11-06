Destaques UAI Dupla Sena 3029 • 06/11 • R$ 11,3 milhões estimados. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios; entenda a mecânica e confira o horário. 1 R$ 11,3 milhões acumulados — a Dupla Sena acumula há mais de dois meses sem acertador da sena nos dois sorteios

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 O mesmo bilhete participa dos dois sorteios — dobro de oportunidade com uma única aposta

A Dupla Sena 3029 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 11,3 milhões. A modalidade realiza duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete participa de ambas, oferecendo duas oportunidades de concorrer às faixas de premiação.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 11,3 milhões estimados — válido em qualquer dos dois sorteios

5 acertos (quina): valor rateado

4 acertos (quadra): valor rateado

3 acertos (terno): valor rateado

Últimos concursos da Dupla Sena

3028 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3027 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3026 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3029?

R$ 11,3 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Por que a Dupla Sena tem dois sorteios?

O mesmo bilhete participa de duas extrações — dobra as chances sem comprar dois jogos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 10/11, às 21h — concurso 3030.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.