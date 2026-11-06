Destaques
Dupla Sena 3029 • 06/11 • R$ 11,3 milhões estimados. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios; entenda a mecânica e confira o horário.
- 1 R$ 11,3 milhões acumulados — a Dupla Sena acumula há mais de dois meses sem acertador da sena nos dois sorteios
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3 O mesmo bilhete participa dos dois sorteios — dobro de oportunidade com uma única aposta
A Dupla Sena 3029 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 11,3 milhões. A modalidade realiza duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete participa de ambas, oferecendo duas oportunidades de concorrer às faixas de premiação.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Aposte até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 6 acertos (sena): R$ 11,3 milhões estimados — válido em qualquer dos dois sorteios
- 5 acertos (quina): valor rateado
- 4 acertos (quadra): valor rateado
- 3 acertos (terno): valor rateado
Últimos concursos da Dupla Sena
- 3028 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3027 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3026 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61)
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Dupla Sena 3029?
R$ 11,3 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.
Por que a Dupla Sena tem dois sorteios?
O mesmo bilhete participa de duas extrações — dobra as chances sem comprar dois jogos.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta sexta-feira.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira, 10/11, às 21h — concurso 3030.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.