Destaques UAI Super Sete 919 • 06/11 • R$ 200 mil estimados. O prêmio acumulou após o concurso anterior terminar sem acertador das sete colunas. 1 R$ 200 mil em disputa — concurso 918 de quarta (04/11) terminou sem acertador das 7 colunas; prêmio acumula

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

A Super Sete 919 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 200 mil. O concurso anterior, 918, terminou sem acertador das sete colunas, e por isso o prêmio principal acumulou.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Super Sete, o apostador preenche as sete colunas obrigatórias, podendo marcar mais de um número por coluna (0 a 9). A aposta mínima custa R$ 2,50. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 colunas certas: R$ 200 mil estimados

6 colunas certas: valor rateado

5 colunas certas: valor rateado

4 colunas certas: valor rateado

3 colunas certas: valor rateado

Últimos concursos da Super Sete

918 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

917 (30/10/2026): C1:1/C2:9/C3:2/C4:9/C5:4/C6:6/C7:5 ✅ 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59)

916 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — números por coluna [A CONFIRMAR]

915 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — números por coluna [A CONFIRMAR]

914 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Super Sete 919?

R$ 200 mil estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Como funciona a mecânica de colunas?

Sete colunas com números de 0 a 9 — você escolhe um por coluna e a Caixa sorteia um por coluna.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 11/11, às 21h — concurso 920.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.