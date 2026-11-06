Destaques UAI +Milionária 405 • 06/11 • R$ 112 milhões estimados. Segundo sorteio do novo calendário, com extrações às quartas e sextas-feiras. 1 R$ 112 milhões acumulados — a +Milionária segue sem acertador da faixa principal. Novo calendário: quartas e sextas

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 10 faixas de premiação — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio

A +Milionária 405 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 112 milhões. Este é o segundo concurso do novo calendário da modalidade, que passou a ter extrações às quartas e sextas-feiras a partir de novembro de 2026.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples (6 dezenas + 2 trevos) custa R$ 6,00. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos + 2 trevos: R$ 112 milhões estimados

6 acertos + 1 trevo: valor rateado

6 acertos: valor rateado

5 acertos + 2 trevos: valor rateado

5 acertos + 1 trevo: valor rateado

5 acertos: valor rateado

4 acertos: valor rateado

3 acertos + 2 trevos: valor rateado

2 acertos + 2 trevos: valor rateado

0 acertos + 2 trevos: valor rateado

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399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da +Milionária 405?

R$ 112 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.

Por que o sorteio é na sexta?

A +Milionária passou a sortear às quartas e sextas a partir de novembro de 2026 — não sorteia mais aos domingos.

Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?

1 em 250 milhões. Mas há 10 faixas — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 11/11, às 21h — concurso 406.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.