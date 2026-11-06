Destaques
+Milionária 405 • 06/11 • R$ 112 milhões estimados. Segundo sorteio do novo calendário, com extrações às quartas e sextas-feiras.
- 1 R$ 112 milhões acumulados — a +Milionária segue sem acertador da faixa principal. Novo calendário: quartas e sextas
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3 10 faixas de premiação — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio
A +Milionária 405 será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 112 milhões. Este é o segundo concurso do novo calendário da modalidade, que passou a ter extrações às quartas e sextas-feiras a partir de novembro de 2026.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples (6 dezenas + 2 trevos) custa R$ 6,00. Aposte até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 6 acertos + 2 trevos: R$ 112 milhões estimados
- 6 acertos + 1 trevo: valor rateado
- 6 acertos: valor rateado
- 5 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 5 acertos + 1 trevo: valor rateado
- 5 acertos: valor rateado
- 4 acertos: valor rateado
- 3 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 2 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 0 acertos + 2 trevos: valor rateado
Últimos concursos da +Milionária
- 404 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 403 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 402 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 401 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 405?
R$ 112 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta sexta-feira, 06/11, às 21h.
Por que o sorteio é na sexta?
A +Milionária passou a sortear às quartas e sextas a partir de novembro de 2026 — não sorteia mais aos domingos.
Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?
1 em 250 milhões. Mas há 10 faixas — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta sexta-feira.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira, 11/11, às 21h — concurso 406.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.