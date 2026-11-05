Destaques
Dia de Sorte 1340 • quinta-feira, 05/11 • Prêmio estimado de R$ 2,3 milhões. Veja as sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio.
- 1 Dezenas e Mês da Sorte:04 – 31 – 21 – 06 – 12 – 08 – 07 Mês da Sorte: dezembro
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial
- 3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1341 — sexta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
O concurso 1340 do Dia de Sorte foi realizado nesta quinta-feira (05/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa para a faixa principal era de R$ 2,3 milhões, após mais de doze concursos consecutivos sem ganhador das sete dezenas. O último prêmio principal informado no histórico foi pago a uma aposta de Nova Bandeirantes (MT), no concurso 1329.
Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1340
04 – 31 – 21 – 06 – 12 – 08 – 07
Mês da Sorte: dezembro
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dia de Sorte 1340
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada
- Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada
Histórico recente do Dia de Sorte
- 1339 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] | Mês: [A CONFIRMAR]
- 1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro — situação do concurso [A CONFIRMAR]
- 1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou; 57 apostas com 6 acertos (R$ 2.038,25)
- 1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou
- 1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)
Próximo concurso do Dia de Sorte
O próximo sorteio é o 1341 e ele acontece na sexta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR]
O Dia de Sorte acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira, 06/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.