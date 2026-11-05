Destaques UAI Dia de Sorte 1340 • quinta-feira, 05/11 • Prêmio estimado de R$ 2,3 milhões. Veja as sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio. 1 Dezenas e Mês da Sorte:04 – 31 – 21 – 06 – 12 – 08 – 07 Mês da Sorte: dezembro

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1341 — sexta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

O concurso 1340 do Dia de Sorte foi realizado nesta quinta-feira (05/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa para a faixa principal era de R$ 2,3 milhões, após mais de doze concursos consecutivos sem ganhador das sete dezenas. O último prêmio principal informado no histórico foi pago a uma aposta de Nova Bandeirantes (MT), no concurso 1329.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1340

04 – 31 – 21 – 06 – 12 – 08 – 07

Mês da Sorte: dezembro

Resultado do Dia de Sorte 1340: resultado de quinta (05/11), sete dezenas e Mês da Sorte

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Dia de Sorte 1340

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 25,00 cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 5,00 cada Mês da Sorte: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 2,50 cada

Histórico recente do Dia de Sorte

1339 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] | Mês: [A CONFIRMAR]

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro — situação do concurso [A CONFIRMAR]

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou; 57 apostas com 6 acertos (R$ 2.038,25)

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1341 e ele acontece na sexta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR]

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.