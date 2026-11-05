Destaques
Lotofácil 3822 • quinta-feira, 05/11 • Prêmio estimado de R$ 5 milhões. Confira as 15 dezenas, os ganhadores e o rateio.
- 1 Dezenas sorteadas: 01 – 21 – 10 – 25 – 20 – 18 – 02 – 24 – 07 – 13 – 17 – 06 – 12 – 15 – 09
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial
- 3 Próximo concurso: Lotofácil 3823 — sexta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Caixa realizou o concurso 3822 da Lotofácil nesta quinta-feira (05/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 5 milhões, depois de o concurso 3821 terminar sem acertador das 15 dezenas. O resultado completo e a divisão por faixa devem ser conferidos na apuração oficial.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3822
01 – 21 – 10 – 25 – 20 – 18 – 02 – 24 – 07 – 13 – 17 – 06 – 12 – 15 – 09
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Lotofácil 3822
- 15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada
- 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada
- 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada
Histórico recente da Lotofácil
- 3821 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — acumulou;
- 3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)
- 3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou; 128 apostas com 14 acertos (R$ 3.019,41)
- 3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)
- 3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é o 3823 e ele acontece na sexta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
A Lotofácil acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira, 06/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.nto — nunca aposte mais do que pode perder.