Destaques UAI Quina 7160 • quinta-feira, 05/11 • Prêmio estimado de R$ 600 mil. Consulte as cinco dezenas sorteadas, os ganhadores e o rateio por faixa. 1 Dezenas sorteadas:29 – 63 – 05 – 18 – 33

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque após rateio oficial

3 Próximo concurso: Quina 7161 — sexta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

O concurso 7160 da Quina foi realizado nesta quinta-feira (05/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa do prêmio principal era de R$ 600 mil. O valor voltou ao patamar inicial depois que uma aposta de Arapongas (PR) acertou sozinha as cinco dezenas do concurso 7159 e recebeu R$ 11.825.641,07.

Dezenas sorteadas — Quina 7160

29 – 63 – 05 – 18 – 33

Resultado da Quina 7160: veja o resultado, os cinco números sorteados e o rateio desta quinta (05/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Quina 7160

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Quina

7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 ✅ 1 ganhador (Arapongas/PR — R$ 11.825.641,07)

7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 — situação do concurso [A CONFIRMAR]

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06)

7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou

7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7161 e ele acontece na sexta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.