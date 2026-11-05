Destaques UAI Mega-Sena sem sorteio nesta quinta, 05/11. O concurso 3081 ocorreu na quarta-feira após o ajuste do calendário pelo feriado de Finados. A próxima extração será na sexta, 06/11, com o concurso 3082. 1 Sem Mega-Sena nesta quinta (05/11) — o feriado de Finados (segunda, 02/11) deslocou o concurso 3081 para quarta (04/11)

2 Próxima Mega-Sena: sexta-feira, 06/11 — concurso 3082, às 21h, com prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

3 Resultado do concurso 3081 de quarta: [A CONFIRMAR]

Quem procurou o resultado da Mega-Sena nesta quinta-feira (05/11) não encontrou um novo concurso porque o calendário da semana foi ajustado pelo feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (02/11). O concurso 3081 foi realizado na quarta-feira (04/11), e a próxima extração está prevista para sexta-feira (06/11), com o concurso 3082.

Por que a Mega-Sena não sorteia na quinta?

O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (02/11), provocou um ajuste na programação semanal das loterias da Caixa. A Caixa redistribuiu o calendário da semana e antecipou o concurso da Mega-Sena da terça para a quarta-feira (04/11) — que absorveu o sorteio que normalmente seria da quinta. Como a semana já teve a Mega-Sena na quarta, não há novo sorteio na quinta.

Quando foi o último sorteio?

O concurso 3081 foi sorteado na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 46 milhões — resultado: [A CONFIRMAR].

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena é o 3082, sorteado na sexta-feira, 06/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR] — depende do resultado do 3081 de quarta. Para apostar, as lotéricas aceitam apostas até as 19h de sexta, e o portal Loterias Online da Caixa também.

A semana da Mega-Sena em resumo

Domingo (01/11) — concurso 3080: 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58, acumulou

Terça (03/11) — sem sorteio (calendário ajustado pelo feriado)

Quarta (04/11) — concurso 3081: [A CONFIRMAR] — R$ 46 milhões em disputa

Quinta (05/11) — sem sorteio

Sexta (06/11) — concurso 3082: próximo sorteio regular

Por que feriado afeta o calendário das loterias?

A Caixa Econômica Federal ajusta o calendário de sorteios sempre que um feriado nacional interfere no início da semana ou coincide com um dia de sorteio regular. Nesses casos, os concursos são redistribuídos pelos dias úteis disponíveis da semana, garantindo que o número de sorteios previstos seja mantido. O mesmo aconteceu na semana de 25 de outubro, quando o sorteio do sábado foi antecipado por causa das eleições presidenciais.

O que você precisa saber

Por que não teve Mega-Sena hoje (quinta, 05/11)?

O feriado de Finados (segunda, 02/11) deslocou o concurso 3081 para a quarta (04/11) — sem sorteio na quinta.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3082.

Qual é o prêmio do concurso 3082?

[A CONFIRMAR] — depende do resultado do 3081 de quarta.

Até quando posso apostar no 3082?

Até às 19h de sexta-feira (06/11) nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.