Destaques UAI Timemania 2464 • quinta-feira, 05/11 • Prêmio estimado de R$ 24,7 milhões. Confira as dezenas, o Time do Coração e o rateio. 1 Dezenas e Time do Coração: 80 – 18 – 38 – 05 – 57 – 06 – 77 Time do Coração: CONFIANÇA/SE

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Timemania 2465 — terça-feira (11/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Timemania 2464 teve sorteio nesta quinta-feira (05/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 24,7 milhões, acumulado após o concurso 2463 terminar sem acertador da faixa principal. A modalidade também oferece uma faixa específica para quem acerta o Time do Coração.

Dezenas sorteadas — Timemania 2464

80 – 18 – 38 – 05 – 57 – 06 – 77

Time do Coração: CONFIANÇA/SE

Resultado da Timemania 2464: resultado de quinta (05/11), números sorteados e Time do Coração

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Teve ganhador na Timemania hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Timemania 2464

7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Time do Coração: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada

Histórico recente da Timemania

2463 (03/11/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]

2462 (01/11/2026): 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time: Sport/PE — acumulou

2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio é o 2465 e ele acontece na terça-feira, dia 11/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR]

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Terça-feira, 11/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.