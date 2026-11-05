Destaques
Timemania 2464 • quinta-feira, 05/11 • Prêmio estimado de R$ 24,7 milhões. Confira as dezenas, o Time do Coração e o rateio.
- 1 Dezenas e Time do Coração: 80 – 18 – 38 – 05 – 57 – 06 – 77 Time do Coração: CONFIANÇA/SE
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial
- 3 Próximo concurso: Timemania 2465 — terça-feira (11/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Timemania 2464 teve sorteio nesta quinta-feira (05/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 24,7 milhões, acumulado após o concurso 2463 terminar sem acertador da faixa principal. A modalidade também oferece uma faixa específica para quem acerta o Time do Coração.
Dezenas sorteadas — Timemania 2464
80 – 18 – 38 – 05 – 57 – 06 – 77
Time do Coração: CONFIANÇA/SE
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Timemania acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Teve ganhador na Timemania hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Timemania 2464
- 7 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Time do Coração: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 8,50 cada
Histórico recente da Timemania
- 2463 (03/11/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]
- 2462 (01/11/2026): 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time: Sport/PE — acumulou
- 2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]
- 2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]
- 2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou
Próximo concurso da Timemania
O próximo sorteio é o 2465 e ele acontece na terça-feira, dia 11/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR]
A Timemania acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Terça-feira, 11/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.