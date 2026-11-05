Resumo do concurso
Lotofácil 3822 tem prêmio estimado em R$ 5 milhões nesta quinta (05/11), após o concurso anterior acumular.
- 1Prêmio estimado: R$ 5 milhões na faixa de 15 acertos
- 2Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Prazo para apostar: até as 19h desta quinta-feira (05/11)
A Lotofácil 3822 pode pagar R$ 5 milhões nesta quinta-feira (05/11). O sorteio está marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa aumentou após o concurso 3821, de quarta-feira (04/11), não registrar aposta com 15 acertos. No concurso 3820, duas apostas dividiram a premiação principal de R$ 4.787.660,62.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Aposte até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 15 acertos: R$ 5 milhões estimados
- 14 acertos: valor rateado
- 13 acertos: R$ 35,00
- 12 acertos: R$ 14,00
- 11 acertos: R$ 7,00
Últimos concursos da Lotofácil
- 3821 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — acumulou; dezenas [A CONFIRMAR]
- 3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)
- 3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou; 128 apostas com 14 acertos (R$ 3.019,41)
- 3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)
- 3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3822?
R$ 5 milhões estimados — acumulado do concurso 3821 de quarta.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quinta-feira, 05/11, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quinta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3823.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.