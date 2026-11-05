Resumo do concurso UAI Dia de Sorte 1340 pode pagar R$ 2,3 milhões nesta quinta (05/11); o concurso também premia quem acerta o Mês da Sorte. 1 Prêmio estimado: R$ 2,3 milhões para sete acertos

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Mês da Sorte: prêmio fixo de R$ 2,50 para quem acertar o mês sorteado

O Dia de Sorte 1340 será sorteado nesta quinta-feira (05/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2,3 milhões. A faixa principal acumula há mais de doze concursos. O último ganhador indicado no histórico foi uma aposta de Nova Bandeirantes (MT), no concurso 1329, que recebeu R$ 245.525,63.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 2,3 milhões estimados

6 acertos: valor rateado

5 acertos: R$ 25,00

4 acertos: R$ 5,00

Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos

Últimos concursos do Dia de Sorte

1339 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] | Mês: [A CONFIRMAR]

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro — situação da faixa principal [A CONFIRMAR]

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1340?

R$ 2,3 milhões estimados — mais de doze concursos acumulados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quinta-feira, 05/11, às 21h.

O que é o Mês da Sorte?

Você escolhe um dos 12 meses — acertou o mês sorteado, leva R$ 2,50 fixos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quinta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 1341.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.