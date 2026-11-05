Resumo do concurso
Quina 7160 coloca R$ 600 mil em jogo nesta quinta (05/11), depois de uma aposta de Arapongas (PR) levar R$ 11,8 milhões no concurso anterior.
- 1Prêmio estimado: R$ 600 mil no concurso 7160
- 2Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
- 3Prazo para apostar: até as 19h desta quinta-feira (05/11)
A Quina 7160 será realizada nesta quinta-feira (05/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 600 mil. O valor foi reiniciado depois que o concurso 7159, de quarta-feira (04/11), teve uma aposta vencedora em Arapongas (PR), que acertou as dezenas 20, 43, 51, 62 e 69 e ganhou R$ 11.825.641,07.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 5 acertos (quina): R$ 600 mil estimados
- 4 acertos (quadra): valor rateado
- 3 acertos (terno): valor rateado
- 2 acertos (duque): valor rateado
Últimos concursos da Quina
- 7159 (04/11/2026): 20 – 43 – 51 – 62 – 69 ✅ 1 ganhador (Arapongas/PR — R$ 11.825.641,07)
- 7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 — situação da faixa principal [A CONFIRMAR]
- 7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06)
- 7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou
- 7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7160?
R$ 600 mil estimados — prêmio zerado após Arapongas/PR levar R$ 11,8 mi.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quinta-feira, 05/11, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quinta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 7161.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
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