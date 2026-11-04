Destaques UAI Dia de Sorte 1339 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 2 milhões. Consulte as sete dezenas, o Mês da Sorte e o rateio. 1 Dezenas e Mês da Sorte: 15 – 08 – 26 – 25 – 13 – 24 – 31 Mês da Sorte: DEZEMBRO

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1340 — quinta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

O Dia de Sorte 1339 foi realizado na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2 milhões. No concurso 1338, saíram as dezenas 03, 05, 10, 11, 19, 22 e 23, com Novembro como Mês da Sorte. O histórico da modalidade aponta uma sequência de concursos sem acertador na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1339

15 – 08 – 26 – 25 – 13 – 24 – 31

Mês da Sorte: DEZEMBRO

Resultado do Dia de Sorte 1339: resultado, Mês da Sorte e rateio do prêmio de R$ 2 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 2,3 milhões;

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

6 acertos: 40 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3.181,46;

5 acertos: 1.677 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 22.526 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 68.224 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Histórico recente do Dia de Sorte

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro — situação do concurso aguardando confirmação oficial

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou; 57 apostas com 6 acertos (R$ 2.038,25)

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou

1335 (29/10/2026): 01 – 11 – 15 – 16 – 19 – 24 | Mês: Dezembro — acumulou 7ª dezena [A CONFIRMAR]

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1340 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR]

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.