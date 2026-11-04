Destaques
Lotomania 2995 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 2,2 milhões. Veja as 20 dezenas e o rateio, inclusive a faixa de zero acertos.
- 1 20 dezenas sorteadas: 20 – 04 – 85 – 58 – 26 – 83 – 33 – 40 – 49 – 66 – 75 – 19 – 61 – 12 – 31 – 74 – 51 – 23 – 68 – 92
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas, incluindo a exclusiva de 0 acertos
- 3 Próximo concurso: Lotomania 2996 — segunda-feira (10/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Lotomania 2995 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2,2 milhões. A modalidade tem uma característica própria: também contempla a faixa de zero acertos, destinada às apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas.
Dezenas sorteadas — Lotomania 2995
20 – 04 – 85 – 58 – 26 – 83 – 33 – 40 – 49 – 66 – 75 – 19 – 61 – 12 – 31 – 74 – 51 – 23 – 68 – 92
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Lotomania acumulou?
Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3,2 milhões;
Teve ganhador na Lotomania hoje?
- 19 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 241.537,15;
- 18 acertos: 57 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.648,43;
- 17 acertos: 479 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 315,15;
- 16 acertos: 3.060 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 49,33;
- 15 acertos: 13.058 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 11,56;
- 0 acertos: não houve aposta ganhadora.
Histórico recente da Lotomania
- 2994 (30/10/2026): [A CONFIRMAR]
- 2993 (29/10/2026): [A CONFIRMAR]
- 2992 (27/10/2026): [A CONFIRMAR]
- 2991 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 1 ganhadora (Aracaju/SE digital — R$ 1.005.301,46)
- 2989 (19/10/2026): 06–25–26–32–45–46–49–50–51–53–58–62–74–77–85–90–91–92–96–99 ✅ R$ 13.862.738,85
Próximo concurso da Lotomania
O próximo sorteio é o 2996 e ele acontece na segunda-feira, dia 10/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR]
A Lotomania acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
É verdade que posso ganhar sem acertar nada?
Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas concorre à faixa de 0 acertos.
Quando é o próximo sorteio?
Segunda-feira, 10/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.