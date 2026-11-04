Destaques UAI Lotomania 2995 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 2,2 milhões. Veja as 20 dezenas e o rateio, inclusive a faixa de zero acertos. 1 20 dezenas sorteadas: 20 – 04 – 85 – 58 – 26 – 83 – 33 – 40 – 49 – 66 – 75 – 19 – 61 – 12 – 31 – 74 – 51 – 23 – 68 – 92

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas, incluindo a exclusiva de 0 acertos

3 Próximo concurso: Lotomania 2996 — segunda-feira (10/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Lotomania 2995 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 2,2 milhões. A modalidade tem uma característica própria: também contempla a faixa de zero acertos, destinada às apostas que não acertam nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Dezenas sorteadas — Lotomania 2995

20 – 04 – 85 – 58 – 26 – 83 – 33 – 40 – 49 – 66 – 75 – 19 – 61 – 12 – 31 – 74 – 51 – 23 – 68 – 92

Resultado da Lotomania 2995: resultado de quarta (04/11), 20 dezenas e prêmio de R$ 2,2 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotomania acumulou?

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3,2 milhões;

Teve ganhador na Lotomania hoje?

19 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 241.537,15;

18 acertos: 57 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.648,43;

17 acertos: 479 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 315,15;

16 acertos: 3.060 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 49,33;

15 acertos: 13.058 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 11,56;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

Histórico recente da Lotomania

2994 (30/10/2026): [A CONFIRMAR]

2993 (29/10/2026): [A CONFIRMAR]

2992 (27/10/2026): [A CONFIRMAR]

2991 (23/10/2026): [A CONFIRMAR dezenas] ✅ 1 ganhadora (Aracaju/SE digital — R$ 1.005.301,46)

2989 (19/10/2026): 06–25–26–32–45–46–49–50–51–53–58–62–74–77–85–90–91–92–96–99 ✅ R$ 13.862.738,85

Próximo concurso da Lotomania

O próximo sorteio é o 2996 e ele acontece na segunda-feira, dia 10/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR]

A Lotomania acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

É verdade que posso ganhar sem acertar nada?

Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas concorre à faixa de 0 acertos.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 10/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.