Destaques UAI Dupla Sena 3028 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 11 milhões. São dois sorteios: confira as dezenas e o rateio de cada um. 1 Dezenas dos dois sorteios:Primeiro Sorteio: 42 – 39 – 02 – 30 – 04 – 49 Segundo Sorteio: 10 – 09 – 27 – 08 – 50 – 18

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — rateio dos dois sorteios após apuração oficial

3 Próximo concurso: Dupla Sena 3029 — sábado (08/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Dupla Sena 3028 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 11 milhões, acumulado após o concurso 3027 terminar sem acertador da faixa principal nos dois sorteios. As dezenas e o rateio do concurso anterior ainda precisam de confirmação.

Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3028

Primeiro Sorteio: 42 – 39 – 02 – 30 – 04 – 49

Segundo Sorteio: 10 – 09 – 27 – 08 – 50 – 18

Resultado da Dupla Sena 3028: confira os dois sorteios e o rateio do prêmio de R$ 11 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Teve ganhador na Dupla Sena hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Dupla Sena 3028

1º Sorteio:

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

2º Sorteio:

Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Dupla Sena

3027 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3026 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61)

3023 (21/10/2026): 1º 21–34–41–45–46–50 / 2º [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

Próximo concurso da Dupla Sena

O próximo sorteio é o 3029 e ele acontece no sábado, dia 08/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR]

A Dupla Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Sábado, 08/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.