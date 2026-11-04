Destaques
Dupla Sena 3028 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 11 milhões. São dois sorteios: confira as dezenas e o rateio de cada um.
- 1 Dezenas dos dois sorteios:Primeiro Sorteio: 42 – 39 – 02 – 30 – 04 – 49 Segundo Sorteio: 10 – 09 – 27 – 08 – 50 – 18
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — rateio dos dois sorteios após apuração oficial
- 3 Próximo concurso: Dupla Sena 3029 — sábado (08/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Dupla Sena 3028 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 11 milhões, acumulado após o concurso 3027 terminar sem acertador da faixa principal nos dois sorteios. As dezenas e o rateio do concurso anterior ainda precisam de confirmação.
Dezenas sorteadas — Dupla Sena 3028
Primeiro Sorteio: 42 – 39 – 02 – 30 – 04 – 49
Segundo Sorteio: 10 – 09 – 27 – 08 – 50 – 18
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Teve ganhador na Dupla Sena hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Dupla Sena 3028
1º Sorteio:
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
2º Sorteio:
- Sena (6 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da Dupla Sena
- 3027 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3026 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
- 3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61)
- 3023 (21/10/2026): 1º 21–34–41–45–46–50 / 2º [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena
Próximo concurso da Dupla Sena
O próximo sorteio é o 3029 e ele acontece no sábado, dia 08/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR]
A Dupla Sena acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Sábado, 08/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.