Destaques UAI Super Sete 918 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 100 mil. Confira os números das sete colunas e o rateio oficial. 1 Números por coluna: 0 – 5 – 0 – 6 – 1 – 4 – 1

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Super Sete 919 — sábado (08/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Super Sete 918 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 100 mil. No concurso 917, uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e recebeu R$ 12.771.709,59, encerrando uma sequência de acumulações da modalidade.

Números sorteados por coluna — Super Sete 918

0 – 5 – 0 – 6 – 1 – 4 – 1

Resultado da Super Sete 918: resultado das sete colunas e rateio do concurso de quarta (04/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Teve ganhador na Super Sete hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Super Sete 918

7 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 6 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 5 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 4 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 3 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Super Sete

917 (30/10/2026): C1:1/C2:9/C3:2/C4:9/C5:4/C6:6/C7:5 ✅ 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59)

916 (29/10/2026): [A CONFIRMAR]

915 (27/10/2026): [A CONFIRMAR]

914 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

913 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

Próximo concurso da Super Sete

O próximo sorteio é o 919 e ele acontece no sábado, dia 08/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial das sete colunas.

A Super Sete acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Sábado, 08/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.