Destaques
Super Sete 918 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 100 mil. Confira os números das sete colunas e o rateio oficial.
- 1 Números por coluna: 0 – 5 – 0 – 6 – 1 – 4 – 1
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial
- 3 Próximo concurso: Super Sete 919 — sábado (08/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]
A Super Sete 918 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 100 mil. No concurso 917, uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e recebeu R$ 12.771.709,59, encerrando uma sequência de acumulações da modalidade.
Números sorteados por coluna — Super Sete 918
0 – 5 – 0 – 6 – 1 – 4 – 1
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Super Sete acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Teve ganhador na Super Sete hoje?
[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.
Rateio — Super Sete 918
- 7 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 6 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 5 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 4 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
- 3 colunas certas: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada
Histórico recente da Super Sete
- 917 (30/10/2026): C1:1/C2:9/C3:2/C4:9/C5:4/C6:6/C7:5 ✅ 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59)
- 916 (29/10/2026): [A CONFIRMAR]
- 915 (27/10/2026): [A CONFIRMAR]
- 914 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas
- 913 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas
Próximo concurso da Super Sete
O próximo sorteio é o 919 e ele acontece no sábado, dia 08/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial das sete colunas.
A Super Sete acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Sábado, 08/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.