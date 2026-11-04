Destaques UAI +Milionária 404 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 111 milhões. Confira as seis dezenas, os dois trevos e o rateio. 1 Dezenas e trevos: 15 – 33 – 07 – 39 – 30 – 29 Trevos: 1 e 3

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as dez faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: +Milionária 405 — sexta-feira (07/11), novo calendário: quartas e sextas

A +Milionária 404 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 111 milhões. O concurso marcou a estreia do calendário de novembro, que prevê sorteios às quartas e sextas-feiras. As dezenas, os trevos e o rateio permanecem sujeitos à confirmação oficial.

Dezenas e trevos sorteados — +Milionária 404

15 – 33 – 07 – 39 – 30 – 29

Trevos: 1 e 3

Resultado da +Milionária 404: resultado de quarta (04/11), dezenas, trevos e prêmio de R$ 111 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária acumulou?

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

15 apostas ganhadoras, R$ 36.678,81

4 acertos + 2 trevos

85 apostas ganhadoras, R$ 2.133,86

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1181 apostas ganhadoras, R$ 153,58

3 acertos + 2 trevos

1848 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

15626 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

14873 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

123158 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Histórico recente da +Milionária

403 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]

402 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]

401 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]

400 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — acumulou

399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou

Próximo concurso da +Milionária

O próximo sorteio é o 405 e ele acontece na sexta-feira, dia 07/11, no novo calendário da modalidade. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial das dezenas e dos trevos.

A +Milionária acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Por que o sorteio passou para quartas?

A Caixa alterou o calendário da +Milionária a partir de novembro de 2026 — quartas e sextas, não mais domingos.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 07/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.