Destaques
+Milionária 404 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 111 milhões. Confira as seis dezenas, os dois trevos e o rateio.
- 1 Dezenas e trevos: 15 – 33 – 07 – 39 – 30 – 29 Trevos: 1 e 3
- 2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as dez faixas após rateio oficial
- 3 Próximo concurso: +Milionária 405 — sexta-feira (07/11), novo calendário: quartas e sextas
A +Milionária 404 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 111 milhões. O concurso marcou a estreia do calendário de novembro, que prevê sorteios às quartas e sextas-feiras. As dezenas, os trevos e o rateio permanecem sujeitos à confirmação oficial.
Dezenas e trevos sorteados — +Milionária 404
15 – 33 – 07 – 39 – 30 – 29
Trevos: 1 e 3
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A +Milionária acumulou?
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
15 apostas ganhadoras, R$ 36.678,81
4 acertos + 2 trevos
85 apostas ganhadoras, R$ 2.133,86
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1181 apostas ganhadoras, R$ 153,58
3 acertos + 2 trevos
1848 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
15626 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
14873 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
123158 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Histórico recente da +Milionária
- 403 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 402 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 401 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR]
- 400 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — acumulou
- 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou
Próximo concurso da +Milionária
O próximo sorteio é o 405 e ele acontece na sexta-feira, dia 07/11, no novo calendário da modalidade. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial das dezenas e dos trevos.
A +Milionária acumulou?
[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.
Por que o sorteio passou para quartas?
A Caixa alterou o calendário da +Milionária a partir de novembro de 2026 — quartas e sextas, não mais domingos.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira, 07/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.