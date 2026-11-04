Destaques UAI Mega-Sena 3081 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 46 milhões. Confira as dezenas sorteadas, o rateio e a quantidade de ganhadores. 1 Dezenas sorteadas: 42 – 17 – 57 – 59 – 43 – 10

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — sena, quina e quadra após rateio oficial

3 Próximo concurso: Mega-Sena 3082 — quinta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

O concurso 3081 da Mega-Sena foi realizado na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração ocorreu após o ajuste no calendário provocado pelo feriado de Finados, em 02/11. A estimativa do prêmio principal era de R$ 46 milhões, acumulados depois de o concurso 3080 terminar sem ganhador na faixa de seis acertos.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3081

42 – 17 – 57 – 59 – 43 – 10

Resultado da Mega-Sena 3081: resultado de quarta (04/11), dezenas e rateio do prêmio de R$ 46 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena acumulou?

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

63 apostas ganhadoras, R$ 26.360,17

4 acertos

3.571 apostas ganhadoras, R$ 664,35

Histórico recente da Mega-Sena

3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou; 29 quinas (R$ 38.878,66); 3.133 quadras (R$ 514,10)

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3078 (29/10/2026): [A CONFIRMAR]

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3082 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

A Mega-Sena acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Por que o sorteio foi na quarta e não na terça?

O feriado de Finados (segunda, 02/11) provocou ajuste no calendário da Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.