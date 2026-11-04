Destaques UAI Lotofácil 3821 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 2 milhões. Confira as 15 dezenas, os ganhadores e o rateio por faixa. 1 Dezenas sorteadas: 06 – 21 – 12 – 17 – 20 – 22 – 18 – 19 – 10 – 09 – 14 – 01 – 23 – 05 – 25

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — todas as faixas após rateio oficial

3 Próximo concurso: Lotofácil 3822 — quinta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Lotofácil 3821 foi sorteada na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. No concurso anterior, o 3820, duas apostas — de Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES) — dividiram R$ 4.787.660,62 após acertarem as 15 dezenas.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3821

06 – 21 – 12 – 17 – 20 – 22 – 18 – 19 – 10 – 09 – 14 – 01 – 23 – 05 – 25

Resultado da Lotofácil 3821: confira as 15 dezenas, os ganhadores e o rateio de quarta (04/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

158 apostas ganhadoras, R$ 2.214,50

13 acertos

6534 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

82368 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

455412 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Histórico recente da Lotofácil

3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)

3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou; 128 apostas com 14 acertos (R$ 3.019,41)

3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)

3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3822 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.