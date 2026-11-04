Destaques UAI Quina 7159 • 04/11 • Prêmio estimado de R$ 12 milhões. Veja os cinco números sorteados e a distribuição da premiação. 1 Dezenas sorteadas: 20 – 69 – 43 – 51 – 62

2 Ganhadores: [A CONFIRMAR] — quina, quadra, terno e duque após rateio oficial

3 Próximo concurso: Quina 7160 — quinta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

A Quina 7159 teve sorteio na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para o concurso era de R$ 12 milhões. Na edição anterior, a 7158, os números sorteados foram 23, 25, 44, 51 e 68; a confirmação sobre eventual ganhador e o rateio permanece pendente.

Dezenas sorteadas — Quina 7159

20 – 69 – 43 – 51 – 62

Resultado da Quina 7159: resultado de quarta (04/11), números sorteados e prêmio de R$ 12 milhões

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Quina 7159

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Histórico recente da Quina

7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 — situação do concurso aguardando confirmação oficial

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06); 3.561 ternos (R$ 129,66)

7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou

7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou

7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7160 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — aguardando confirmação oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.