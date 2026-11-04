U UAI Resumo do concurso LOTERIAS O Dia de Sorte 1339 será sorteado nesta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. No concurso 1338, saíram as dezenas 03, 05, 10, 11, 19, 22 e 23, e o Mês da Sorte foi Novembro. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões no concurso 1339.

2 Último resultado: 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23.

3 Mês da Sorte: Novembro, no concurso 1338.

O Dia de Sorte 1339 está previsto para esta quarta-feira (04/11), às 21h, em São Paulo. O concurso anterior, 1338, teve as dezenas 03, 05, 10, 11, 19, 22 e 23, além de Novembro como Mês da Sorte. O prêmio atualizado do concurso 1339 deve ser confirmado antes da publicação.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

No Dia de Sorte, o apostador marca de sete a 15 números entre os 31 do volante e escolhe um Mês da Sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem acertar o Mês da Sorte recebe R$ 2,50 fixos. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio acumulado estimado

6 acertos: valor rateado

5 acertos: R$ 25,00

4 acertos: R$ 5,00

Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos

Últimos concursos do Dia de Sorte

1338 (03/11/2026): 03 – 05 – 10 – 11 – 19 – 22 – 23 | Mês: Novembro — ⚠️ confirme acumulou ou ganhador antes de publicar

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou; 57 apostas com 6 acertos (R$ 2.038,25); 77.423 acertaram Mês (R$ 2,50)

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou

1335 (29/10/2026): 01 – 11 – 15 – 16 – 19 – 24 | Mês: Dezembro — acumulou ⚠️ confirme 7ª dezena

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1339?

[A CONFIRMAR] — atualize com o resultado do 1338 de terça antes de publicar.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.

O que é o Mês da Sorte?

Você escolhe um dos 12 meses — acertou o mês sorteado, leva R$ 2,50 fixos independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quarta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 1340.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.