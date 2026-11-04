U UAI Resumo do concurso LOTERIAS A Lotomania 2995 tem sorteio marcado para esta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2,2 milhões. A modalidade também contempla a aposta que não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas. 1 Prêmio estimado: R$ 2,2 milhões no concurso 2995.

2 Faixa especial: também há premiação para quem não acerta nenhuma dezena.

3 Horário: quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte.

A Lotomania 2995 tem sorteio previsto para esta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2,2 milhões. A modalidade tem uma característica particular: além das faixas por acertos, também premia a aposta que não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 do volante. A Caixa sorteia 20 dezenas. A aposta custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

20 acertos: R$ 2,2 milhões estimados

19 acertos: valor rateado

18 acertos: valor rateado

17 acertos: valor rateado

16 acertos: valor rateado

15 acertos: valor rateado

0 acertos: valor rateado (faixa exclusiva)

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O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotomania 2995?

R$ 2,2 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.

É verdade que posso ganhar sem acertar nada?

Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas concorre à faixa de 0 acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quarta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Segunda-feira, 10/11, às 21h — concurso 2996.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.