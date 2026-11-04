U UAI Resumo do concurso LOTERIAS A Dupla Sena 3028 coloca R$ 11 milhões em prêmio estimado nesta quarta-feira (04/11), às 21h. Cada concurso conta com duas extrações, e a mesma aposta participa dos dois sorteios. 1 Prêmio estimado: R$ 11 milhões no concurso 3028.

2 Duas extrações: o mesmo bilhete concorre nos dois sorteios.

3 Data e horário: quarta-feira (04/11), às 21h.

A Dupla Sena 3028 coloca um prêmio estimado em R$ 11 milhões em disputa nesta quarta-feira (04/11), às 21h. A modalidade realiza duas extrações por concurso, e o mesmo bilhete concorre nos dois sorteios. O valor acumulou após o concurso anterior terminar sem ganhador na faixa principal.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 do volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 2,50. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 11 milhões estimados — válido em qualquer dos dois sorteios

5 acertos (quina): valor rateado

4 acertos (quadra): valor rateado

3 acertos (terno): valor rateado

Últimos concursos da Dupla Sena

3027 (30/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; insira dezenas antes de publicar

3026 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; insira dezenas antes de publicar

3025 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena; insira dezenas antes de publicar

3024 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador; 13 apostas na quina (R$ 6.246,61)

3023 (21/10/2026): 1º 21–34–41–45–46–50 / 2º [A CONFIRMAR] — sem ganhador na sena

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Dupla Sena 3028?

R$ 11 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.

Por que a Dupla Sena tem dois sorteios?

O mesmo bilhete participa de duas extrações por concurso — dobra as chances sem precisar comprar dois jogos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quarta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Sábado, 08/11, às 21h — concurso 3029.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.