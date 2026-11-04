U UAI Resumo do concurso LOTERIAS A Super Sete 918 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 100 mil. No concurso 917, uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e recebeu R$ 12.771.709,59. 1 Prêmio estimado: R$ 100 mil no concurso 918.

2 Último ganhador: aposta de Deodápolis (MS) levou R$ 12.771.709,59 no concurso 917.

3 Sorteio: quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte.

A Super Sete 918 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 100 mil. No concurso 917, uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e recebeu R$ 12.771.709,59, encerrando a sequência de acumulações mencionada no material.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Super Sete, o apostador preenche as sete colunas obrigatórias, podendo marcar mais de um número por coluna (0 a 9). A aposta mínima custa R$ 2,50. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 colunas certas: R$ 100 mil estimados

6 colunas certas: valor rateado

5 colunas certas: valor rateado

4 colunas certas: valor rateado

3 colunas certas: valor rateado

Últimos concursos da Super Sete

917 (30/10/2026): C1:1/C2:9/C3:2/C4:9/C5:4/C6:6/C7:5 ✅ 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59); 4 apostas com 6 colunas (R$ 16.873,79); 93 com 5 colunas (R$ 1.036,79)

916 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira colunas antes de publicar

915 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira colunas antes de publicar

914 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

913 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Super Sete 918?

R$ 100 mil estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.

Como funciona a mecânica de colunas?

Sete colunas com números de 0 a 9 — você escolhe um por coluna e a Caixa sorteia um por coluna.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quarta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Sábado, 08/11, às 21h — concurso 919.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.