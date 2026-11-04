A Super Sete 918 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 100 mil. No concurso 917, uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e recebeu R$ 12.771.709,59.
- 1Prêmio estimado: R$ 100 mil no concurso 918.
- 2Último ganhador: aposta de Deodápolis (MS) levou R$ 12.771.709,59 no concurso 917.
- 3Sorteio: quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte.
A Super Sete 918 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 100 mil. No concurso 917, uma aposta de Deodápolis (MS) acertou as sete colunas e recebeu R$ 12.771.709,59, encerrando a sequência de acumulações mencionada no material.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Super Sete, o apostador preenche as sete colunas obrigatórias, podendo marcar mais de um número por coluna (0 a 9). A aposta mínima custa R$ 2,50. Aposte até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
7 colunas certas: R$ 100 mil estimados
6 colunas certas: valor rateado
5 colunas certas: valor rateado
4 colunas certas: valor rateado
3 colunas certas: valor rateado
Últimos concursos da Super Sete
917 (30/10/2026): C1:1/C2:9/C3:2/C4:9/C5:4/C6:6/C7:5 ✅ 1 ganhador (Deodápolis/MS — R$ 12.771.709,59); 4 apostas com 6 colunas (R$ 16.873,79); 93 com 5 colunas (R$ 1.036,79)
916 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira colunas antes de publicar
915 (27/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira colunas antes de publicar
914 (23/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas
913 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] — sem ganhador nas 7 colunas
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Super Sete 918?
R$ 100 mil estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.
Como funciona a mecânica de colunas?
Sete colunas com números de 0 a 9 — você escolhe um por coluna e a Caixa sorteia um por coluna.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quarta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Sábado, 08/11, às 21h — concurso 919.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.