A +Milionária 404 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 111 milhões. A modalidade passa a ter extrações às quartas e sextas-feiras.
- 1Prêmio estimado: R$ 111 milhões no concurso 404.
- 2Calendário: sorteios às quartas e sextas-feiras.
- 3Horário: quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte.
A +Milionária 404 tem sorteio previsto para esta quarta-feira (04/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 111 milhões. O concurso também marca, segundo o material fornecido, a estreia do calendário que concentra as extrações da modalidade às quartas e sextas-feiras.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples (6 dezenas + 2 trevos) custa R$ 6,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
6 acertos + 2 trevos: R$ 111 milhões estimados
6 acertos + 1 trevo: valor rateado
6 acertos: valor rateado
5 acertos + 2 trevos: valor rateado
5 acertos + 1 trevo: valor rateado
5 acertos: valor rateado
4 acertos: valor rateado
3 acertos + 2 trevos: valor rateado
2 acertos + 2 trevos: valor rateado
0 acertos + 2 trevos: valor rateado
Últimos concursos da +Milionária
403 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
402 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
401 (25/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
400 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — acumulou
399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 404?
R$ 111 milhões estimados.
Por que o sorteio passou para a quarta-feira?
A Caixa alterou o calendário da +Milionária a partir de novembro de 2026 — os sorteios agora ocorrem às quartas e sextas, não mais aos domingos.
Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?
1 em 250 milhões. Mas há 10 faixas — quem acertar apenas os 2 trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quarta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Sexta-feira, 07/11, às 21h — concurso 405.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.