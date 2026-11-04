A Lotofácil 3821 será realizada nesta quarta-feira (04/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A disputa vem após duas apostas dividirem a faixa principal do concurso 3820 e receberem R$ 4.787.660,62 cada.
- 1Prêmio estimado: R$ 2 milhões no concurso 3821.
- 2Concurso anterior: duas apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 4.787.660,62 cada.
- 3Horário: sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte.
A Lotofácil volta a ter sorteio nesta quarta-feira (04/11), com o concurso 3821 e prêmio estimado em R$ 2 milhões. A estimativa vem depois de duas apostas acertarem as 15 dezenas do concurso 3820 e receberem R$ 4.787.660,62 cada.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Aposte até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
15 acertos: R$ 2 milhões estimados
14 acertos: valor rateado
13 acertos: R$ 35,00
12 acertos: R$ 14,00
11 acertos: R$ 7,00
Últimos concursos da Lotofácil
3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Mogi das Cruzes/SP e Vila Velha/ES — R$ 4.787.660,62 cada)
3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou; 128 apostas com 14 acertos
3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)
3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)
3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Lotofácil 3821?
R$ 2 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quarta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3822.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
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