A Quina 7159 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 12 milhões. No concurso anterior, 7158, foram sorteadas as dezenas 23, 25, 44, 51 e 68.
- 1Prêmio estimado: R$ 12 milhões no concurso 7159.
- 2Último resultado: 23 – 25 – 44 – 51 – 68, no concurso 7158.
- 3Sorteio: quarta-feira (04/11), às 21h, em São Paulo.
A Quina realiza nesta quarta-feira (04/11) o concurso 7159, com sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O material informa que o concurso anterior teve as dezenas 23, 25, 44, 51 e 68; confirme o valor atualizado do prêmio antes de publicar.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na Quina, o apostador marca de cinco a 15 números entre os 80 do volante. A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
5 acertos (quina): prêmio acumulado estimado
4 acertos (quadra): valor rateado
3 acertos (terno): valor rateado
2 acertos (duque): valor rateado
Últimos concursos da Quina
7158 (03/11/2026): 23 – 25 – 44 – 51 – 68 — ⚠️ confirme acumulou ou ganhador antes de publicar
7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06); 3.561 ternos (R$ 129,66)
7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou
7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou
7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7159?
[A CONFIRMAR] — atualize com o resultado do 7158 de terça antes de publicar.
Quando acontece o sorteio?
Nesta quarta-feira, 04/11, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quarta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 7160.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
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