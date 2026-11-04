Resumo do concurso UAI O feriado de Finados alterou a programação semanal: a Mega-Sena 3081 saiu na quarta (04/11), e o próximo concurso será na sexta (06/11). 1 Quinta-feira (05/11): não há sorteio da Mega-Sena

2 Concurso 3081: realizado na quarta-feira (04/11); resultado [A CONFIRMAR]

3 Próximo sorteio: Mega-Sena 3082, sexta-feira (06/11), às 21h

Quem procurou o resultado da Mega-Sena nesta quinta-feira (05/11) pode ter estranhado a ausência de um novo concurso. A mudança não representa suspensão dos sorteios: a programação foi ajustada por causa do feriado de Finados, em 02/11, e a extração 3081 ocorreu na quarta-feira (04/11).

O que aconteceu com o calendário?

O feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira (02/11), provocou um ajuste na programação semanal das loterias. A Caixa adiantou o sorteio da Mega-Sena da terça para a quarta-feira (04/11), e o concurso que normalmente seria sorteado na quinta foi absorvido pela quarta. Com isso, não há sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira (05/11).

Quando foi sorteada a Mega-Sena esta semana?

O concurso 3081 da Mega-Sena foi sorteado na quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 46 milhões — acumulado desde o concurso 3080 de domingo (01/11), quando as dezenas 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 foram sorteadas sem acertador. O resultado do concurso 3081 está disponível em loterias.caixa.gov.br.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena é o 3082, sorteado na sexta-feira, 06/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de sexta. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR] — depende do resultado do 3081 de quarta.

A semana da Mega-Sena em resumo

Domingo (01/11): concurso 3080 — 13–17–28–29–39–58, acumulou

Terça (03/11): sem sorteio — feriado de Finados na segunda deslocou o calendário

Quarta (04/11): concurso 3081 — R$ 46 milhões em disputa — resultado [A CONFIRMAR]

Quinta (05/11): sem sorteio

Sexta (06/11): concurso 3082 — próximo sorteio regular

O que é o feriado de Finados?

Finados é o 2 de novembro, dia em que a tradição cristã recorda os mortos. No Brasil é feriado nacional — o que frequentemente provoca ajustes no calendário de sorteios da Caixa. Sempre que um feriado cai em dia de sorteio ou no início da semana, a Caixa redistribui os concursos pelos dias úteis seguintes.

O que você precisa saber

Por que não teve Mega-Sena na quinta-feira (05/11)?

O feriado de Finados (segunda, 02/11) deslocou o calendário: o sorteio foi na quarta (04/11) e o próximo será na sexta (06/11).

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Sexta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3082.

Até quando posso apostar no concurso 3082?

Até às 19h desta sexta-feira (06/11) nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa.

Qual é o prêmio do concurso 3082?

[A CONFIRMAR] — depende do resultado do 3081 de quarta.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.