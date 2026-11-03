UAI • Informação em destaque RESUMO DO CONCURSO UAI Dia de Sorte 1338 sorteia R$ 1,7 milhão nesta terça-feira, 03/11 — prêmio acumulado após o concurso 1337 de domingo não ter ganhador com Mês Novembro. 1 R$ 1,7 milhão acumulado — concurso 1337 de domingo (01/11) acumulou com dezenas 04–06–11–19–21–23–24 e Mês Novembro

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Quem acertar o Mês da Sorte ganha R$ 2,50 fixos — independente dos demais acertos

O Dia de Sorte volta a ter extração nesta terça-feira (03/11), com o concurso 1338 e estimativa de R$ 1,7 milhão para a faixa principal. No sorteio anterior, realizado em 01/11, não houve ganhador dos sete números. As dezenas foram 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24, e o Mês da Sorte foi Novembro. A faixa de seis acertos registrou 57 apostas premiadas, com R$ 2.038,25 para cada; outras 77.423 acertaram o mês e receberam R$ 2,50. O último prêmio principal saiu no concurso 1329, em 22/10, para uma aposta de Nova Bandeirantes (MT).

Quando e onde acompanhar

A extração será realizada às 21h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Para jogar no Dia de Sorte, é preciso escolher de sete a 15 dezenas entre 31 opções e indicar também um Mês da Sorte. O valor inicial da aposta é R$ 2,50. O acerto do mês garante pagamento fixo de R$ 2,50. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 1,7 milhão estimado

6 acertos: valor rateado entre os ganhadores

5 acertos: R$ 25,00 por aposta ganhadora

4 acertos: R$ 5,00 por aposta ganhadora

Mês da Sorte: R$ 2,50 fixos

Últimos concursos do Dia de Sorte

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou; 57 apostas com 6 acertos (R$ 2.038,25); 77.423 acertaram o Mês (R$ 2,50)

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou

1335 (29/10/2026): 01 – 11 – 15 – 16 – 19 – 24 | Mês: Dezembro — acumulou ⚠️ confirme a 7ª dezena

1333 (28/10/2026): 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 | Mês: Abril — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1338?

R$ 1,7 milhão estimado.

Quando acontece o sorteio?

Nesta terça-feira, 03/11, às 21h.

O que é o Mês da Sorte?

Você escolhe um dos 12 meses — acertou o mês sorteado, leva R$ 2,50 fixos independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 1339.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.