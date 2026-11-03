UAI • Informação em destaque RESUMO DO CONCURSO UAI A Timemania chega ao concurso 2463 nesta terça-feira (03/11), às 21h, com prêmio previsto de R$ 24,5 milhões. O concurso anterior não teve ganhador na faixa principal. 1 Na Timemania, também é preciso escolher um Time do Coração; as apostas terminam às 19h.

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

O concurso 3081 da Mega-Sena acontece nesta terça-feira, 3 de novembro, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa para a faixa principal é de R$ 46 milhões. O montante subiu porque ninguém acertou as seis dezenas no domingo (01/11): naquele sorteio, 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 formaram o resultado. A quina teve 29 apostas premiadas, com R$ 38.878,66 para cada uma, enquanto 3.133 bilhetes receberam R$ 514,10 na quadra.

Quando e onde acompanhar

A extração está programada para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo será feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Para participar com um jogo simples, é necessário marcar seis números. A aposta custa R$ 6, e a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860. O registro pode ser feito em uma lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 46 milhões estimados

5 acertos (quina): valor rateado entre os ganhadores

4 acertos (quadra): valor rateado entre os ganhadores

Últimos concursos da Mega-Sena

3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou; 29 quinas (R$ 38.878,66 cada); 3.133 quadras (R$ 514,10 cada)

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3078 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61 — recorde histórico)

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3081?

R$ 46 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta terça-feira, 03/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3082.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.