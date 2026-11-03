UAI • Informação em destaque RESUMO DO CONCURSO UAI Lotofácil 3820 sorteia R$ 9,5 milhões nesta terça-feira, 03/11 — prêmio cresceu após o concurso 3819 de domingo acumular sem nenhum acertador. 1 R$ 9,5 milhões acumulados — concurso 3819 de domingo (01/11) acumulou; 128 apostas fizeram 14 acertos (R$ 3.019,41 cada)

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

A Lotofácil terá seu próximo sorteio nesta terça-feira, 03/11. O concurso 3820 oferece prêmio estimado em R$ 9,5 milhões, valor que ganhou destaque após a acumulação da faixa principal no domingo (01/11). No concurso 3819, as dezenas sorteadas foram 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 e ninguém fez os 15 pontos. Já na faixa de 14 acertos, 128 apostas foram contempladas com R$ 3.019,41 cada.

Quando e onde acompanhar

A cerimônia está prevista para as 21h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa fará a transmissão ao vivo em seu canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na modalidade, cada jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. O bilhete simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Há cinco faixas de premiação, que contemplam quem acerta de 11 a 15 números. O jogo pode ser registrado em lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

15 acertos: R$ 9,5 milhões estimados

14 acertos: valor rateado entre os ganhadores

13 acertos: R$ 35,00 por aposta ganhadora

12 acertos: R$ 14,00 por aposta ganhadora

11 acertos: R$ 7,00 por aposta ganhadora

Últimos concursos da Lotofácil

3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou; 128 apostas com 14 acertos (R$ 3.019,41 cada)

3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)

3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores (Salvador/BA, Brusque/SC e Iporá do Oeste/SC)

3814 (27/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores (Santana/AP e Belo Horizonte/MG)

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3820?

R$ 9,5 milhões estimados — o maior prêmio da modalidade em semanas.

Quando acontece o sorteio?

Nesta terça-feira, 03/11, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quarta-feira, 04/11, às 21h — concurso 3821.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.