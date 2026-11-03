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RESUMO DO CONCURSO
Quina 7158 sorteia R$ 10,6 milhões nesta terça-feira, 03/11 — prêmio cresceu após o concurso 7157 de domingo acumular com dezenas 09–27–58–61–78.
- 1R$ 10,6 milhões acumulados — concurso 7157 de domingo (01/11) acumulou com dezenas 09 – 27 – 58 – 61 – 78
- 2Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)
A Quina realiza nesta terça-feira (03/11) o concurso 7158, que tem prêmio estimado em R$ 10,6 milhões. O sorteio está marcado para 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A quantia acumulou porque o concurso 7157, realizado no domingo (01/11), não teve acertador dos cinco números: saíram 09 – 27 – 58 – 61 – 78. Na faixa de quatro acertos, 59 apostas ganharam R$ 8.217,06 cada; outras 3.561 fizeram três pontos e recebem R$ 129,66.
Quando e onde acompanhar
A programação prevê a extração às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Quem quiser acompanhar poderá assistir pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
O volante da Quina permite selecionar de cinco a 15 números, entre os 80 disponíveis. A modalidade custa a partir de R$ 3,00, no jogo mínimo de cinco dezenas. As apostas são aceitas nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
- 5 acertos (quina): R$ 10,6 milhões estimados
- 4 acertos (quadra): valor rateado
- 3 acertos (terno): valor rateado
- 2 acertos (duque): valor rateado
Últimos concursos da Quina
- 7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06); 3.561 ternos (R$ 129,66)
- 7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou
- 7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou
- 7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
- 7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Quina 7158?
R$ 10,6 milhões estimados.
Quando acontece o sorteio?
Nesta terça-feira, 03/11, às 21h.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta terça-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Quarta-feira, 04/11, às 21h — concurso 7159.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.