UAI • Informação em destaque RESUMO DO CONCURSO UAI Quina 7158 sorteia R$ 10,6 milhões nesta terça-feira, 03/11 — prêmio cresceu após o concurso 7157 de domingo acumular com dezenas 09–27–58–61–78. 1 R$ 10,6 milhões acumulados — concurso 7157 de domingo (01/11) acumulou com dezenas 09 – 27 – 58 – 61 – 78

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

A Quina realiza nesta terça-feira (03/11) o concurso 7158, que tem prêmio estimado em R$ 10,6 milhões. O sorteio está marcado para 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A quantia acumulou porque o concurso 7157, realizado no domingo (01/11), não teve acertador dos cinco números: saíram 09 – 27 – 58 – 61 – 78. Na faixa de quatro acertos, 59 apostas ganharam R$ 8.217,06 cada; outras 3.561 fizeram três pontos e recebem R$ 129,66.

Quando e onde acompanhar

A programação prevê a extração às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Quem quiser acompanhar poderá assistir pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

O volante da Quina permite selecionar de cinco a 15 números, entre os 80 disponíveis. A modalidade custa a partir de R$ 3,00, no jogo mínimo de cinco dezenas. As apostas são aceitas nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): R$ 10,6 milhões estimados

4 acertos (quadra): valor rateado

3 acertos (terno): valor rateado

2 acertos (duque): valor rateado

Últimos concursos da Quina

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06); 3.561 ternos (R$ 129,66)

7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou

7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou

7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)

7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7158?

R$ 10,6 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta terça-feira, 03/11, às 21h.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quarta-feira, 04/11, às 21h — concurso 7159.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.