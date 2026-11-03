UAI • Informação em destaque RESUMO DO CONCURSO UAI Timemania 2463 sorteia R$ 24,5 milhões nesta terça-feira, 03/11 — prêmio cresceu após o concurso 2462 de domingo acumular com Time do Coração Sport/PE. 1 R$ 24,5 milhões acumulados — concurso 2462 de domingo (01/11) acumulou com dezenas 02–22–31–44–45–59–73 e Time Sport/PE

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)

3 Quem acertar o Time do Coração ganha R$ 8,50 fixos — independente dos demais acertos

A Timemania tem novo sorteio nesta terça-feira (03/11). O concurso 2463 apresenta estimativa de R$ 24,5 milhões para quem acertar as sete dezenas e o Time do Coração, conforme as regras da modalidade. No domingo (01/11), o concurso 2462 terminou sem ganhador na faixa principal: os números sorteados foram 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73, e o clube indicado foi Sport/PE.

Quando e onde acompanhar

A Caixa programou o sorteio para 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Acompanhe a transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Timemania, o participante seleciona de 10 a 20 números entre os 80 disponíveis e escolhe um dos 80 clubes como Time do Coração. O jogo simples custa R$ 3,00. O acerto do clube garante R$ 8,50, independentemente das demais faixas. É possível registrar a aposta em uma lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 24,5 milhões estimados

6 acertos: valor rateado

5 acertos: valor rateado

4 acertos: valor rateado

3 acertos: valor rateado

Time do Coração: R$ 8,50 fixos

Últimos concursos da Timemania

2462 (01/11/2026): 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time: Sport/PE — acumulou

2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2463?

R$ 24,5 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta terça-feira, 03/11, às 21h.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos independente dos outros acertos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta terça-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 2464.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.