Resumo do concurso UAI . DIA DE SORTE

CONCURSO 1338 O sorteio 1338 do Dia de Sorte ocorreu nesta terça-feira. Além das sete dezenas, a apuração inclui o Mês da Sorte e a divisão dos prêmios. 1 Dezenas sorteadas: 11 – 19 – 23 – 22 – 10 – 05 – 03 Mês da Sorte: NOVEMBRO

2 Rateio e ganhadores: [A CONFIRMAR] — preencher as faixas e os valores divulgados pela Caixa.

3 Prêmio anunciado: R$ 1,7 milhão antes do sorteio. Próximo concurso e estimativa: [A CONFIRMAR].

O sorteio 1338 do Dia de Sorte ocorreu nesta terça-feira. Além das sete dezenas, a apuração inclui o Mês da Sorte e a divisão dos prêmios.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1338

11 – 19 – 23 – 22 – 10 – 05 – 03

Mês da Sorte: NOVEMBRO

Resultado do Dia de Sorte 1338: números, Mês da Sorte e rateio do concurso de terça (03/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 2.080,85

5 acertos

2.092 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

26.451 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Novembro

95.449 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 2.346.690,00

Histórico recente do Dia de Sorte

1337 (01/11/2026): 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês: Novembro — acumulou; 57 apostas com 6 acertos (R$ 2.038,25); 77.423 acertaram Mês (R$ 2,50)

1336 (30/10/2026): 03 – 09 – 17 – 21 – 23 – 25 – 27 | Mês: Janeiro — acumulou

1335 (29/10/2026): 01 – 11 – 15 – 16 – 19 – 24 | Mês: Dezembro — acumulou ⚠️ confirme 7ª dezena

1333 (28/10/2026): 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 25 – 26 | Mês: Abril — acumulou

1329 (22/10/2026): 01 – 06 – 07 – 09 – 25 – 29 – 31 | Mês: Novembro ✅ 1 ganhador (Nova Bandeirantes/MT — R$ 245.525,63)

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1339 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha as 7 dezenas e o Mês da Sorte após apuração oficial.

O Dia de Sorte acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.