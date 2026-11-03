Resumo do concurso UAI . LOTOFÁCIL

CONCURSO 3820 A Lotofácil 3820 teve extração nesta terça (03/11). Nesta página estão reunidas as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e os valores do rateio. 1 Dezenas sorteadas: 05 – 11 – 12 – 25 – 13 – 06 – 15 – 21 – 24 – 02 – 23 – 22 – 03 – 14 – 16

2 Rateio e ganhadores: [A CONFIRMAR] — preencher as faixas e os valores divulgados pela Caixa.

3 Prêmio anunciado: R$ 9,5 milhões antes do sorteio. Próximo concurso e estimativa: [A CONFIRMAR].

A Lotofácil 3820 teve extração nesta terça (03/11). Nesta página estão reunidas as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e os valores do rateio.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3820

05 – 11 – 12 – 25 – 13 – 06 – 15 – 21 – 24 – 02 – 23 – 22 – 03 – 14 – 16

Resultado da Lotofácil 3820: veja o resultado, as 15 dezenas e a premiação de terça (03/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Lotofácil 3820

15 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 14 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada 13 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 35,00 cada 12 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ 14,00 cada 11 acertos: [A CONFIRMAR] apostas — R$ 7,00 cada

Histórico recente da Lotofácil

3819 (01/11/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25 — acumulou; 128 apostas com 14 acertos (R$ 3.019,41)

3818 (30/10/2026): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 ✅ 2 ganhadores (Cuiabá/MT e São Paulo/SP — R$ 881 mil cada)

3817 (29/10/2026): 02 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 ✅ 1 ganhador (Rio de Janeiro/RJ — R$ 3.995.036,64)

3815 (28/10/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25 ✅ 3 ganhadores

3814 (27/10/2026): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 ✅ 2 ganhadores

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3821 e ele acontece na quarta-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Lotofácil acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 04/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.