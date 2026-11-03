Resumo do concurso UAI . QUINA

CONCURSO 7158 O concurso 7158 da Quina foi realizado nesta terça-feira. Confira abaixo os números da extração e como ficou a distribuição da premiação entre as faixas. 1 Dezenas sorteadas: 51 – 68 – 23 – 44 – 25

2 Rateio e ganhadores: [A CONFIRMAR] — preencher as faixas e os valores divulgados pela Caixa.

3 Prêmio anunciado: R$ 10,6 milhões antes do sorteio. Próximo concurso e estimativa: [A CONFIRMAR].

O concurso 7158 da Quina foi realizado nesta terça-feira. Confira abaixo os números da extração e como ficou a distribuição da premiação entre as faixas.

Dezenas sorteadas — Quina 7158

51 – 68 – 23 – 44 – 25

Resultado da Quina 7158: resultado de terça (03/11), dezenas sorteadas e valores do rateio

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 12.230,59

3 acertos

3.975 apostas ganhadoras, R$ 126,00

2 acertos

104.167 apostas ganhadoras, R$ 4,80

Detalhamento

Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.

Arrecadação total

R$ 11.438.040,00

Histórico recente da Quina

7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06); 3.561 ternos (R$ 129,66)

7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou

7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou

7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)

7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7159 e ele acontece na quarta-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 04/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.