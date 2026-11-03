CONCURSO 7158
O concurso 7158 da Quina foi realizado nesta terça-feira. Confira abaixo os números da extração e como ficou a distribuição da premiação entre as faixas.
- 1Dezenas sorteadas: 51 – 68 – 23 – 44 – 25
- 2Rateio e ganhadores: [A CONFIRMAR] — preencher as faixas e os valores divulgados pela Caixa.
- 3Prêmio anunciado: R$ 10,6 milhões antes do sorteio. Próximo concurso e estimativa: [A CONFIRMAR].
O concurso 7158 da Quina foi realizado nesta terça-feira. Confira abaixo os números da extração e como ficou a distribuição da premiação entre as faixas.
Dezenas sorteadas — Quina 7158
51 – 68 – 23 – 44 – 25
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Quina acumulou?
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 12.230,59
3 acertos
3.975 apostas ganhadoras, R$ 126,00
2 acertos
104.167 apostas ganhadoras, R$ 4,80
Detalhamento
Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras.
Arrecadação total
R$ 11.438.040,00
Histórico recente da Quina
- 7157 (01/11/2026): 09 – 27 – 58 – 61 – 78 — acumulou; 59 quadras (R$ 8.217,06); 3.561 ternos (R$ 129,66)
- 7156 (30/10/2026): 12 – 16 – 59 – 60 – 71 — acumulou
- 7155 (29/10/2026): 14 – 29 – 53 – 55 – 72 — acumulou
- 7154 (29/10/2026): 06 – 08 – 41 – 44 – 45 ✅ 1 ganhador (Nova Granada/SP — R$ 2.645.625,01)
- 7153 (28/10/2026): 18 – 36 – 53 – 64 – 67 — acumulou
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7159 e ele acontece na quarta-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
A Quina acumulou?
[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio?
Quarta-feira, 04/11, às 21h.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.