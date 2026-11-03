Resumo do concurso UAI . TIMEMANIA

CONCURSO 2463 A Timemania realizou o concurso 2463 nesta terça (03/11). Veja os números sorteados, o Time do Coração e os dados oficiais da premiação. 1 Dezenas sorteadas: 45 – 71 – 37 – 29 – 41 – 05 – 51 Time do Coração: ÁMERICA/RN

2 Rateio e ganhadores: [A CONFIRMAR] — preencher as faixas e os valores divulgados pela Caixa.

3 Prêmio anunciado: R$ 24,5 milhões antes do sorteio. Próximo concurso e estimativa: [A CONFIRMAR].

A Timemania realizou o concurso 2463 nesta terça (03/11). Veja os números sorteados, o Time do Coração e os dados oficiais da premiação.

Dezenas sorteadas — Timemania 2463

45 – 71 – 37 – 29 – 41 – 05 – 51

Time do Coração: ÁMERICA/RN

Resultado da Timemania 2463: confira as dezenas, o Time do Coração e o rateio de terça (03/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Timemania acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 24,7 milhões;

Teve ganhador na Timemania hoje?

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 38.368,89;

5 acertos: 108 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.030,10;

4 acertos: 2.453 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 24.059 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 8.910 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

Histórico recente da Timemania

2462 (01/11/2026): 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time: Sport/PE — acumulou

2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

2456 (18/10/2026): 01 – 16 – 18 – 22 – 41 – 57 – 70 | Time: Anápolis/GO — acumulou

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio é o 2464 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ [A CONFIRMAR].

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

[A CONFIRMAR] — preencha dezenas e Time do Coração após apuração oficial.

A Timemania acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos independente dos outros acertos.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.