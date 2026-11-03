A Mega-Sena não terá sorteio nesta terça-feira (3 de novembro). A mudança no calendário acontece em razão do feriado de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro, e transferiu a realização do concurso 3081 para quarta-feira (4).

Com isso, os apostadores que aguardavam a extração nesta terça precisarão esperar mais um dia para conferir as seis dezenas. O prêmio estimado para o concurso é de R$ 46 milhões.

Por que não houve sorteio da Mega-Sena nesta terça-feira?

A ausência do sorteio nesta terça-feira está relacionada ao ajuste no calendário das Loterias Caixa durante o feriado de Finados. Como a data comemorativa ocorreu na segunda-feira (2), a programação da Mega-Sena foi reorganizada.

Assim, em vez de acontecer na terça-feira, como poderia ser esperado pela programação habitual, o concurso 3081 será realizado na quarta-feira, dia 4 de novembro.

Quando será o sorteio da Mega-Sena 3081?

O concurso 3081 está previsto para quarta-feira (4 de novembro), às 21h. A estimativa de prêmio é de R$ 46 milhões.

Concurso: 3081

Data do sorteio: quarta-feira, 4 de novembro de 2026

Horário: 21h

Prêmio estimado: R$ 46 milhões

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até o horário limite estabelecido pela Caixa, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais. O jogo simples permite escolher seis números entre os 60 disponíveis.

O apostador também pode marcar mais dezenas, aumentando o número de combinações e o preço da aposta. Antes de participar, é importante conferir os horários e as regras nos canais oficiais.

O que você precisa saber

Por que não teve Mega-Sena hoje?

O sorteio não acontece nesta terça-feira (3) devido à alteração na programação em razão do feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 3081 está previsto para quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 21h.

Qual é o prêmio estimado?

A estimativa anunciada para o concurso é de R$ 46 milhões.

Onde conferir o resultado?

O resultado e o rateio devem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.

As informações sobre a programação devem ser conferidas nos canais oficiais das Loterias Caixa antes da publicação.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.