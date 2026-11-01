Resumo do concurso UAI Dia de Sorte 1337 de domingo, 01/11: acumulou. Dezenas 04–06–11–19–21–23–24 e Mês Novembro sorteados sem ganhador — prêmio vai a R$ 1,7 milhão. 01 Acumulou — nenhuma aposta acertou as 7 dezenas. Prêmio estimado de R$ 1,7 milhão para o concurso 1338

02 Dezenas: 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | Mês da Sorte: Novembro | 57 apostas na faixa de 6 acertos (R$ 2.038,25 cada)

03 Próximo sorteio: Dia de Sorte 1338 — segunda-feira (03/11), prêmio estimado de R$ 1,7 milhão Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira o resultado oficial e o comprovante da aposta.

O Dia de Sorte 1337 de domingo (01/11) acumulou. As dezenas 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com Mês da Sorte Novembro, e nenhuma aposta acertou as sete dezenas. O prêmio sobe para R$ 1,7 milhão para o concurso 1338 de segunda (03/11). As apostas que acertaram o Mês da Sorte Novembro levaram R$ 2,50 cada.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1337

04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24

Mês da Sorte: Novembro

Resultado do Dia de Sorte de hoje: veja números e rateio do concurso 1337 (domingo, 01/11)

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 1,7 milhão.

Teve ganhador no Dia de Sorte hoje?

Não houve ganhadores na faixa de 7 acertos. 57 apostas acertaram 6 números e ganharam R$ 2.038,25 cada. 1.846 apostas acertaram 5 dezenas e levarão R$ 25,00 cada. 21.125 apostas obtiveram 4 acertos e receberão R$ 5,00 cada. 77.423 apostas acertaram o Mês da Sorte Novembro e ganham R$ 2,50 cada.

Rateio — Dia de Sorte 1337

7 acertos: 0 apostas ganhadoras — acumulou

0 apostas ganhadoras — acumulou 6 acertos: 57 apostas ganhadoras — R$ 2.038,25 cada

57 apostas ganhadoras — R$ 2.038,25 cada 5 acertos: 1.846 apostas ganhadoras — R$ 25,00 cada

1.846 apostas ganhadoras — R$ 25,00 cada 4 acertos: 21.125 apostas ganhadoras — R$ 5,00 cada

21.125 apostas ganhadoras — R$ 5,00 cada Mês da Sorte (Novembro): 77.423 apostas ganhadoras — R$ 2,50 cada

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1338 e ele acontece na segunda-feira, dia 03/11. O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 e Mês da Sorte Novembro.

O Dia de Sorte acumulou?

Sim. Prêmio estimado de R$ 1,7 milhão para o próximo concurso.

Quando é o próximo sorteio?

Segunda-feira, 03/11, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.